10 чудо-лайфхаков, которые раз и навсегда изменят вашу жизнь (фото)

Life Сегодня решили поделиться с вами житейской мудростью. Даже не сомневайтесь, наступит момент, когда вы скажете нам "спасибо"

В мире лайфхаков даже самые странные идеи могут иметь огромную практическую ценность. Все, что вам нужно – это немного творчества и готовность воткнуть сломанный ключ в картошку, починить очки с помощью фисташки и разрисовать маркером грязную футболку. В конце концов, гениальность и безумие – две стороны одной медали.

Life Сегодня делятся с вами самыми яркими примерами своеобразной житейской мудрости. Даже не сомневайтесь, наступит момент, когда вы скажете нам "спасибо".

Кстати, если вы вдруг ищете, что подарить на праздник близким людям, то ранее мы подготовили специальный календарь подарков на апрель.

1. Если вы испачкали футболку, можно обвести пятно маркером и дать ему имя.

Фото: Reddit

2. Оригинал хотел измерить деревья у себя во дворе. Вот как он это сделал:

Фото: Reddit

3. Мы не знаем, кто автор этой идеи, но вручите ему Нобелевскую премию

Фото: Reddit

4. Главное, что лайфхак работает

Фото: Reddit

5. Если ваш ключ сломался пополам, просто вставьте его в картошку

Фото: Reddit

6. Если из-за кризиса у вас не хватает денег даже на подстаканники, – выход есть! Используйте для этого образцы из строительного магазина

Фото: Reddit

7. Теперь на велосипеде можно ездить босиком

Фото: Reddit

8. Очки почти как новые

Фото: Reddit

9. Новый план тренировки

Фото: Reddit

10. Матерям понравится

Фото: Reddit

Напомним, ранее популярная TikTok-блогерша Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скарлупа не застряла в белке.

Кроме этого, мы рассказывали, как с помощью одного пакетика чая очистить очень грязную посуду.

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