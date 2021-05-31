Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 курьезных снимков собак, которым тотально не повезло с фотографом

Сегодня, 11:02

Некрасиво выглядеть на фото могут не только люди! Виной всему неудачный ракурс, ненастроенная вспышка и просто неподходящий для фотосессии момент

Фото: Сегодня

Забавный конкурс организовали пользователи соцсети Facebook. Они предлагают всем желающим делится неудачными фотографиями своих собак. Оказывается, некрасиво выглядеть на фото могут не только люди! Виной всему неудачный ракурс, ненастроенная вспышка и просто неподходящий для фотосессии момент.

Life Сегодня собрали самые курьезные снимки песиков, которым тотально не повезло с фотографом.

1. Не пугай меня

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

2. Нет, я уже не сплю

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

3. Повезло с хозяйкой

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

4. Фронтальная камера

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

5. Люблю смотреть, как он спит

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

6. Я уже не злюсь на тебя!

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

7. Утро понедельника

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

8. Такой милый...

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

9. Оставь меня в покое

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

10. Я ничего не брал

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

Напомним, золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью.

Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей Сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С этими псами что-то не так. 10 курьезных снимков неисправимых собак (фото) Девушка перебрала алкоголя и проснулась утром с чужой собакой 10 забавных котов и собак, которые одним махом разбавят унылые будни (фото) Один день из жизни киевского метро: собака на платформе и живой самоубийца (фото)
фото собака пес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

28 маяЗвездно

У кого из звезд были "заначки", а кто пожалел об общем бюджете – откровенные признания

28 маяЗдорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

28 маяВкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

28 маяЗвездно

Что Пугачева скрывает от Гарри и Лизы Галкиных о своем внуке – признание Никиты Преснякова

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший мир?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший мир?
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять