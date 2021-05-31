10 курьезных снимков собак, которым тотально не повезло с фотографом

Некрасиво выглядеть на фото могут не только люди! Виной всему неудачный ракурс, ненастроенная вспышка и просто неподходящий для фотосессии момент

Фото: Сегодня

Забавный конкурс организовали пользователи соцсети Facebook. Они предлагают всем желающим делится неудачными фотографиями своих собак. Оказывается, некрасиво выглядеть на фото могут не только люди! Виной всему неудачный ракурс, ненастроенная вспышка и просто неподходящий для фотосессии момент.

Life Сегодня собрали самые курьезные снимки песиков, которым тотально не повезло с фотографом.

1. Не пугай меня

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

2. Нет, я уже не сплю

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

3. Повезло с хозяйкой

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

4. Фронтальная камера

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

5. Люблю смотреть, как он спит

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

6. Я уже не злюсь на тебя!

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

7. Утро понедельника

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

8. Такой милый...

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

9. Оставь меня в покое

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

10. Я ничего не брал

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

Напомним, золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью.

Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей Сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".

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