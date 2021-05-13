Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 глупых привычек, которые бесят всех окружающих

Сегодня, 14:36

Вы можете даже не подозревать, что некоторые из таких вещей вы делаете сами и тем самым становитесь виновником дискомфорта окружающих

У каждого человека есть свои "пунктики", которые его бесят. Вы можете даже не подозревать, что некоторые из этих вещей вы делаете сами и тем самым становитесь виновником дискомфорта для окружающих.

Итак, есть ли у вас хотя би один "грех" из этого списка?

У нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь лучших подарков на главные праздники мая.

1. Вы не спеша прогуливаетесь по оживленной улице

Фото: Reddit | MadeMeSmile

2. Вы не пропускаете вперед человека позади вас в очереди на кассе, имея гораздо больше продуктов

Фото: Reddit | MadeMeSmile

3. Вы слушаете музыку через динамик в общественном месте

Фото: Reddit | MadeMeSmile

4. Вы занимаете несколько мест в общественном транспорте

Фото: Reddit | MadeMeSmile

5. Вы отправляете вместо одного длинного сообщения кучу коротких

Фото: Reddit | MadeMeSmile

6. Вы не умеете допивать свои напитки

Фото: Reddit | MadeMeSmile

7. Вы носите носки не по размеру

Фото: Reddit | MadeMeSmile

8. Вы проявляете чрезмерное любопытство

Фото: Reddit | MadeMeSmile

9. Вы проглатываете слова во время разговора

Фото: Reddit | MadeMeSmile

10. Вы машинально постукиваете ногой

Фото: Reddit | MadeMeSmile

Напомним, ранее мы писали о шести привычках, которые разрушают ваш брак. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, чем опасна привычка хрустеть суставами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат Чем опасна привычка хрустеть суставами – ликбез от врача
фото подборка привычка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть

Популярные статьи

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 15:07Звездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 09:00Партнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять