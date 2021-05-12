15 котов и собак, которые могут сниматься в фильме ужасов (фото)
Life Сегодня собрали для вас фото, на которых пушистые любимцы выглядели так, словно готовятся сниматься в фильмах ужасов
Интернет-пользователи часто делятся самыми неожиданными фотографиями братьев наших меньших, которые выглядит одновременно смешно и очень устрашающе.
Life Сегодня собрали для вас примеры снимков, когда пушистые любимцы выглядели так, словно готовились сниматься в фильмах ужасов.
У нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь лучших подарков на главные праздники мая.
1. Он готов мстить и убивать
2. Что это такое?
3. Следы преступления
4. Можно получить инфаркт
5. Собака обмазалась томатным соусом
6. Положи пинцет!
7. Собака зевает
8. Показалось...
9. Какая-то чертовщина
10. Демоническая сущность
11. Мой пес любит фен
12. Зачем тебе нож?
13. Что-то меня смущает в этой занавеске
14. Пугающая улыбка
15. Кошмар
Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.
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