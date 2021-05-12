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15 котов и собак, которые могут сниматься в фильме ужасов (фото)

Сегодня, 14:35

Life Сегодня собрали для вас фото, на которых пушистые любимцы выглядели так, словно готовятся сниматься в фильмах ужасов

Фото: Distriived / Reddit

Интернет-пользователи часто делятся самыми неожиданными фотографиями братьев наших меньших, которые выглядит одновременно смешно и очень устрашающе.

Life Сегодня собрали для вас примеры снимков, когда пушистые любимцы выглядели так, словно готовились сниматься в фильмах ужасов.

У нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь лучших подарков на главные праздники мая.

1. Он готов мстить и убивать

Фото: Reddit

2. Что это такое?

Фото: Reddit

3. Следы преступления

Фото: Reddit

4. Можно получить инфаркт

Фото: Reddit

5. Собака обмазалась томатным соусом

Фото: Reddit

6. Положи пинцет!

Фото: Reddit

7. Собака зевает

Фото: Reddit

8. Показалось...

Фото: Reddit

9. Какая-то чертовщина

Фото: Reddit

10. Демоническая сущность

Фото: Reddit

11. Мой пес любит фен

Фото: Reddit

12. Зачем тебе нож?

Фото: Reddit

13. Что-то меня смущает в этой занавеске

Фото: Reddit

14. Пугающая улыбка

Фото: Reddit

15. Кошмар

Фото: Reddit

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Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источник: Сегодня
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