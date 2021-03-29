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День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Сегодня, 13:56

Узнайте историю и традиции самого веселого и прикольного праздника в году

Ежегодно 1 апреля празднуют День смеха, или День дурака. В этот международный праздник принято разыгрывать своих родных и друзей и подшучивать над ними. Несмотря на сложную обстановку в Украине и мире из-за эпидемии коронавируса и карантина, поднимайте друг другу настроение, отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, а еще не забывайте дарить подарки на главные весенние праздники родным и близким.

Откуда появился этот веселый праздник и какую историю имеет 1 апреля – один из самых любимых дней веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье.

История праздника 1 апреля

Откуда пришел к нам праздник 1 апреля, точно не известно. По одной из версий, этот день зародился в Древнем Риме. Там отмечали праздник глупых – считалось, что здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.

Согласно другим версиям, День смеха появился в древней Индии, где в последний день марта отмечали праздник шуток. В стране в этот период праздновали день весеннего равноденствия, с народными гуляньями, шутками и шалостями.

Кроме того, есть предположение, что 1 апреля ранее отмечали ирландцы, и то в честь Нового года.

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Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.

Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января.

Но привычка была сильнее, и многие продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Тех, кто поздравлял друг друга в этот день, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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