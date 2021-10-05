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С "пауком" и не соответствуют меню: какой на самом деле вкус звездной пиццы от Дзидзьо (дегустация)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 октября, 11:37
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Новость об открытии пиццерии Михаила Хомы шокировала вас? Но пиццу до сих пор не попробовали? Мы устроили батл 3 пицц и расскажем, какие они на вкус. И стоит ли звездный суперфуд своих денег
Звездная пицца с "пауком": какой на самом деле вкус пиццы от Дзидзьо (дегустация)
Звездная пицца с "пауком": какой на самом деле вкус пиццы от Дзидзьо (дегустация)

Спойлер: пиццу доставляют не всем, даже если вы преданный поклонник Дзидзя. Визуализация на сайте не соответствует действительности. Самое дорогое предложение в меню нас разочаровало, и мы нашли конкурента известной пицце "Четыре сыра".

Дзидзьо покинул шоу-бизнес и ушел в пиццайолы?

Нет. Но, вероятно, Михаил Хома – пиццайоло в душе. Ведь открыть собственное дело, которое накормит его родных – это его мечта. Артист признался в этом в Instagram 1 октября, когда представил новость о собственной пиццерии.

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Дзидзьо открыл пиццерию, потому что его мечта – накормить всех
Дзидзьо открыл пиццерию, потому что его мечта – накормить всех / Фото: Скриншот из YouTube

Я очень люблю готовить, особенно кормить своих друзей и близких! Моя мечта – накормить всех! А что может быть вкуснее и сытнее любимой всеми пиццы!?, – написал он.

Словом, захотел – сделал. Теперь Дзидзьо кормит украинцев в 16 городах Украины. Среди них – Кривой Рог, Одесса и Днепр. Пиццерия работает только в формате доставки.

Новость поразила не только украинцев, но и иностранцев. Под роликом с новостью в YouTube один из пользователей написал, что сожалеет, что он не украинец.

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Комментарий от фана под видео в YouTube
Комментарий от фана под видео в YouTube / Фото: Скриншот из YouTube

Аналогичных комментариев от поклонников несколько. Фаны Дзидзя 100% почувствовали и поняли вкус пиццы из разных уголков планеты еще до начала тестирования. Ведь они с дополнительными смыслами, но об этом дальше.

А что заказали мы и оправдала ли пиццерия тайм-менеджмент?

В меню есть 9 пицц прайсом от 179 гривен до 279 гривен. Мы выбрали три пиццы: "Паук" за 179 гривен "Сыррррррр" за 220 гривен и самую дорогую "Миллионер" за 279 гривен.

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Наш заказ – пицца "Паук" за 179 грн "Сиррррррр" за 220 грн и самая дорогая "Миллионер" за 279 грн
Наш заказ – пицца "Паук" за 179 грн "Сиррррррр" за 220 грн и самая дорогая "Миллионер" за 279 грн / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Как вы догадались после прочтения первого наименования пиццы, Михаил Хома вдохновлялся своими хита, когда выбирал названия для позиций. В меню найдете еще "Выходной".

За три пиццы заплатили 678 гривен, доставка была бесплатной. В 11:40 сделали заказ, нам должны были доставить в 12:45. Но курьер приехал раньше – в 12:17.

За три пиццы заплатили 678 гривен
За три пиццы заплатили 678 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Доставили быстрее – это плюс. Но есть и минус: мы должны были намеренно ехать к соседней станции метро (Выставочный Центр), потому что к метро Теремки пиццерия не доставляет.

Поэтому мечта Дзидзя "накормить всех" все же не сбудется. Ведь в холодное время фанам, живущим рядом с конечными станциями метрополитена, не довезут пиццу на дом.

А теперь давайте пробовать пиццу!

Все три пиццы были горячими при получении.

Дебютной протестовали "Сыррррррр" за 220 гривен весом 435 г.

Словом, Дзидзьо решил переплюнуть традиционную итальянскую "Четыре сыра". И добавил в свою вариацию 7 разновидностей сыров. Кроме соуса сливочного там был сыр моцарелла, пармезан, фета, чеддер, дор блю, пармезан грана падано и сыр сливочный. Как вам такое?

В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра
В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В пицце "Сыррррррр" было максимум сыра на кусках, а тесто чувствовалось только на бортиках. Радовало, что сыр не вываливался при поедании.

В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра
В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Она была сочная: это история о максимуме калорий, за которые не жалко. И главное – визуализация на сайте соответствовала пицце в реальности.

Пицца "Сиррррррр" за 220 гривен
Пицца "Сиррррррр" за 220 гривен / Фото: скриншот

К пицце также добавили мед со вкусом груши. О нем не было упомянуто в описании ингредиентов при заказе.

Оценка: 5/5.

Кстати, к заказу еще дали два конверта. В них было по четыре однослойных салфетки и пара зубочисток. Третьего конверта все же не хватало.

Салфеток было недостаточно
Салфеток было недостаточно / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Видимо, команда Дзидзя за эко-лайфстайл, поэтому минимизировала использования салфеток. Или экономит бюджет бизнеса со старта?

Следующей попробовали пиццу "Миллионер"

Название "Миллионер" говорит само за себя. Это самая дорогая пицца с морепродуктами на сайте по 279 гривен. Ее вес – 495 г.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ингредиенты пиццы удивят гурманов. Дзидзьо положил в нее максимум, даже цукини. Там и сыр моцарелла, лосось охлажденный, мидии, кальмары, креветки, ароматизированное чесночное и оливковое масло. И все в сочетании со сливочным соусом!

Но не все то золото, что блестит. И не все пиццы по наибольшему прайсу – лучшие. "Миллионер" оказался не таким вкусным, как "Сыррррррр". Он был пресным, приходилось досаливать.

Мы попробовали лосось с пиццы отдельно. Он был безвкусный, как и кальмары. Проблема в некоторых ингредиентах, которые минимизировали эффект delicious.

Но пресный вкус – это не единственный факап. Куски пиццы было сложно взять в руки, ведь они разваливались. Увиденное ассоциировалось с едой, которая уже ехала в "Маршрутке", а не Rolls-Royce с "Миллионером".

Пицца "Миллионер" за 279 гривен разваливалась
Пицца "Миллионер" за 279 гривен разваливалась / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И, к сожалению, желанный "Миллионер" не выглядел в реальности таким идеальным, как на сайте.

Пицца "Миллионер" за 179 гривен
Пицца "Миллионер" за 179 гривен / Фото: скриншот

Оценка: 2,5/5.

Напоследок – "Паук"

С названием пиццы вы знакомы, если слушали хиты Михаила Хомы. Словом, песню "Паук" он визуализировал в пиццу. Теперь продает ее за 179 гривен весом 490 граммов.

Пицца "Паук" за 179 гривен
Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Выглядит нетипично, согласитесь. И, моментами, не аппетитно. Ибо "паутина" из перца чили поверх пиццы ассоциируется с пауками. На вкус данный продукт также наталкивает на вопрос "А что я ем?". Но фаны – оценят. Другие ингредиенты пиццы – соус из томатов, сыр моцарелла, салями, оливки каламата и лук карамелизированный.

Пицца "Паук" за 179 гривен
Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В реальности "Паук" не выглядел таким, как на сайте. Оливки были маленького размера (разрезанные напополам), хотя на фото они большие (цельные).

Пицца "Паук" за 179 гривен
Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: скриншот

И все же пицца была вкусная: сладковатая за счет карамелизированного лука и с минимальной перчинкой. Отсутствие сыра не ухудшило вкус пиццы – она была не сухая.

Хруст корочки при поедании был ощутим. Кстати, это и есть визитная карточка пиццы от Дзидзьо.

Хрустящая корочка – визитная карточка нашей пиццы, – говорит певец.

Оценка: 4/5.

Недавно мы рассказывали, какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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