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Закуска с лососем и клубникой – рецепт самого оригинального летнего блюда

Сегодня, 11:55

Закуска готовится по принципу тартара

Закуска с лососем и клубникой
Закуска с лососем и клубникой

Лето – это не только сезон долгожданных ягод, фруктов и овощей, но и пора пикников. Планируете пикник на выходные – уже подумайте, какие оригинальные закуски вы возьмете с собой. Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" поделился своим уникальным рецептом – закуской с лососем и клубникой. И пусть вас не удивляет такое неожиданное сочетание, это действительно вкусно.

Если вам хочется удивить близким отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Чтобы повторить закуску от Григория Германа нужны:

  • Лосось соленый – 200 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Клубника – 100 г
  • Лимон – ¼ шт.
  • Соус соевый – 2 ст. л.
  • Соус устричный – 1 ст. л.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Корень имбиря – 2 см
  • Мята
  • Соль и перец
  • Батон – 0,5 шт.

Способ приготовления

  1. Нарезать лосось кубиками и высыпать в глубокую миску. Измельчить огурец и половинку перца чили, клубнику, мяту и имбирь, смешать их с рыбой.
  2. Заправить тартар лимонным соком, соевым и устричным соусами. Добавить в блюдо соль и перец, тщательно перемешать.
  3. Разогреть сковороду на огне. Батон нарезать и подсушить на сковороде. Выложить тартар на гренки и подавать к столу.

Здесь найдете 7 рецептов закусочных, то есть не сладких, тортов.

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