Закрываем зимний сезон: 5 заведений с вкусным глинтвейном в Киеве

С прайсом от 62 и до 220 гривен

Весна за считанные дни! Поэтому мы подготовили подборку заведений со вкусными глинтвейнами. Почему их стоит попробовать? Потому что зима вот-вот закончится, и надо вспомнить лучшие моменты сезона под горячий напиток. Интересно, что вы выберете: классический или глинтвейн "Апероль".

Глинтвейн в "Хлебном"

Это киевское заведение, которое славится своей выпечкой. В ассортименте клиентам предлагают не только круассаны, хлеб и разновидности кофе, но и глинтвейн. Поэтому люди здесь делятся на две команды: одни из кружки капучино запивают обед, другие – горячим глинтвейном.

Глинтвейн за 90 гривен Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Цена классического глинтвейна в заведении – 90 гривен.

Глинтвейн в "4844"

Если вы хотели выпить глинтвейна на Манхэттене, но из-за пандемии остались дома, то это заведение для вас. Потому что его концепция напоминаю именно этот город. Здесь предлагают две вариации глинтвейна: классический и на белом вине, правда цена на них выше всех напитков в нашей подборке.

Глинтвейн за 220 гривен Фото: 4844

Цена на два вида глинтвейна - 220 гривен.

Глинтвейн в Satori restaurant & bar

В ресторане восточноевропейской и средиземноморской кухни также нашли глинтвейн. И не только классический, но и на белом вине. Посетителям предлагают еще итальянский глинтвейн – "Апероль". Безусловно, коктейль из классики в горячем исполнении – хорошая альтернатива обычному глинтвейну на вине.

Satori restaurant & bar Фото: Instagram: Satori restaurant & bar

Цены: классический и белый глинтвейн – 120 гривен, а "Апероль" – 160 гривен.

Глинтвейн в "Без дверей Espresso Bar"

Название заведения говорит само за себя о своей концепции. Много кофе и отсутствие дверей (как бы это странно не звучало), но глинтвейн здесь также найдется. Классический формат горячего напитка тут клиенты любят не менее кофе. Особенно февральскими вечерами.

Глинтвейн за 85 гривен Фото: Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar"

Цена глинтвейна в заведении – 85 гривен.

Горячий напиток в "Пьяной вишне"

Популярное заведение у многих уголках Украины, а не только в столице. Сюда приходят за холодной настойкой из вишни, но ее также подогревают, поэтому часто называют глинтвейном. И как бонус – добавляют ко всем напитков настоянные в алкоголе вишни, которые "действуют" не менее горячей жидкость.

Вишневый напиток Фото: Instagram: pianavyshnia

Правда, опьянеть от такого глинтвейна можно быстрее, чем от классического в предыдущих заведениях.

Цена горячей наливки – 62 гривны за 150 мл.

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