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Закатать в банки или заморозить – заготовки на зиму для вкусного борща

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 сентября, 13:24
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В состав этих заготовок входят традиционные свекла, морковь, помидоры. Последние нужно брать максимально плотные, для замороженной заправки их нужно баланшировать. По желанию добавьте болгарский перец
Заготовки для борща
Заготовки для борща / Фото: instagram.com/bests.chef/

Пожалуй, это одна из лучших заготовок на зиму на ряду с разными видами консервации с баклажанами или помидорами. Если в вашей кладовке будут стоять баночки с такой заправкой, то зимой вам останется сварить бульон с картофелем. А если такая заправка будет в морозилке, то ее нужно будет обжарить и добавлять к остальным ингредиентам борща. Ниже представлены два таких рецепта. Их можно улучшать с помощью специй и дополнительных элементов по вкусу.

Заправка для борща замороженная

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Заправка для борща замороженная
Заправка для борща замороженная / Фото: instagram.com/olya_fudblog/

Ингредиенты

  • Свекла – 1 кг
  • Морковь – 800 г
  • Помидоры – 1 кг

Способ приготовления

  1. Свеклу и морковь очистить и натереть на терке или порезать соломкой.
  2. Помидоры баланшировать, очистить от кожицы и нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, перемешать.
  3. Разложить заправку по пакетам тонким слоем, спустить воздух и убрать в морозилку.

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Заправка для борща консервированная

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Заправка для борща консервированная
Заправка для борща консервированная / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/

Ингредиенты

  • Свекла – 2 кг
  • Помидоры – 2 кг
  • Капуста – 1 кг
  • Лук -1 кг
  • Морковь -1 кг
  • Растительное масло – 0,5 литра
  • Головка чеснока
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 3 ст. л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 10 шт.
  • Уксус 9% уксус – 4 ст. л. и по 1 ч. л. в каждую банку

Способ приготовления

  1. Все овощи тщательно промыть, очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке.
  2. Вылить растительное масло в кастрюлю, выложить овощи, добавить все специи, кроме уксуса.
  3. Довести до кипения и варить на среднем огне 25-30 минут, помешивая. Добавить 4 столовые ложки 9% столового уксуса.
  4. Подготовить банки объемом 0,5 или 0,7 литра. Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать.
  5. Выложить в банки заправки, в каждую добавить 1 чайную ложку 9% столового уксуса.
  6. Закатать, перевернуть вверх дном, оставить в тепле на ночь.

Как приготовить закрутки из запеченного перца узнаете из видео.

И еще 12 заготовок на зиму, которые вы с удовольствием съедите зимой, собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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