С грузинским акцентом: готовим пхали по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского

Эта грузинская закуска подойдет тем, кто постится

Грузинская кухня стала для нас практически родной. Мы стали прекрасно разбираться в хинкали и хачапури, многие научились готовить чахохбили дома. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом традиционной грузинской закуски пхали. Ее он готовит из свеклы и шпината, она может разнообразить меню к Великому посту.

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Фото: Владимир Ярославский, шеф-повар

Какие секреты есть в приготовлении пхали?

"Пхали – это грузинская закуска, которую готовят из различных овощей плюс орехи и специи. Из специй много используют пажитник, уцхо-сунели, но я не нашел хорошего на рынке и взял сванской соли – в ней есть вся смесь необходимых специй. Перед приготовлением я предварительно просушил орехи в течение 15 минут на 120 градусах и немного очистил. Кстати, орехи можно еще замачивать на ночь в холодной воде. И да простят меня все любители грузинской кухни, я решил не бланшировать шпинат для пхали. Сейчас лучше максимально сохранить свежесть зелени!", – говорит Владимир Ярославский.

Базовая заготовка для пхали

150 г орехов грецких

50 г чеснока конфи (или мякоть запеченного чеснока)

2 ч. л. сванской соли

1 ч. л. зиры

1 пучок кинзы

Способ приготовления

Нужно все хорошо перебить блендером в пасту. Так получается базовая заготовка, которую можно добавлять к другим ингредиентам.

Пхали из свеклы

500 г запеченного свеклы

100 г ореховой смеси

Способ приготовления

Все хорошо перебить блендером. При необходимости можно добавлять соль, черный перец, острый перец и лимонный сок. Вместо лимонного сока еще можно брать просто зерна граната. Сформировать шарики и подавать.

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Пхали из шпината

100 г листьев шпината

30 г листьев петрушки

10 г кинзы

40 г ореховой смеси

10 г орехов дополнительно

Способ приготовления

Все снова хорошо измельчить на блендере. Сформировать шарики и подавать.

Совет: Владимир Ярославский советует не добавлять лимонный сок, чтобы не потемнела зелень. Вместо свеклы можно брать любой продукт – хоть морковь, хоть даже капусту отварную. Но в вареных овощах много влаги, поэтому лучше использовать запеченные.

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