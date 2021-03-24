Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С грузинским акцентом: готовим пхали по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского

Сегодня, 15:18

Эта грузинская закуска подойдет тем, кто постится

Грузинская кухня стала для нас практически родной. Мы стали прекрасно разбираться в хинкали и хачапури, многие научились готовить чахохбили дома. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом традиционной грузинской закуски пхали. Ее он готовит из свеклы и шпината, она может разнообразить меню к Великому посту.

В поиске небанальных подарков поможет наш календарь праздников на весь март.

Фото: Владимир Ярославский, шеф-повар

Какие секреты есть в приготовлении пхали?

"Пхали – это грузинская закуска, которую готовят из различных овощей плюс орехи и специи. Из специй много используют пажитник, уцхо-сунели, но я не нашел хорошего на рынке и взял сванской соли – в ней есть вся смесь необходимых специй. Перед приготовлением я предварительно просушил орехи в течение 15 минут на 120 градусах и немного очистил. Кстати, орехи можно еще замачивать на ночь в холодной воде. И да простят меня все любители грузинской кухни, я решил не бланшировать шпинат для пхали. Сейчас лучше максимально сохранить свежесть зелени!", – говорит Владимир Ярославский.

Базовая заготовка для пхали

  • 150 г орехов грецких
  • 50 г чеснока конфи (или мякоть запеченного чеснока)
  • 2 ч. л. сванской соли
  • 1 ч. л. зиры
  • 1 пучок кинзы

Способ приготовления

  1. Нужно все хорошо перебить блендером в пасту. Так получается базовая заготовка, которую можно добавлять к другим ингредиентам.

Пхали из свеклы

  • 500 г запеченного свеклы
  • 100 г ореховой смеси

Способ приготовления

  1. Все хорошо перебить блендером. При необходимости можно добавлять соль, черный перец, острый перец и лимонный сок. Вместо лимонного сока еще можно брать просто зерна граната.
  2. Сформировать шарики и подавать.

Читайте также:
Что покупать на рынке в марте

Пхали из шпината

  • 100 г листьев шпината
  • 30 г листьев петрушки
  • 10 г кинзы
  • 40 г ореховой смеси
  • 10 г орехов дополнительно

Способ приготовления

  1. Все снова хорошо измельчить на блендере.
  2. Сформировать шарики и подавать.

Совет: Владимир Ярославский советует не добавлять лимонный сок, чтобы не потемнела зелень. Вместо свеклы можно брать любой продукт – хоть морковь, хоть даже капусту отварную. Но в вареных овощах много влаги, поэтому лучше использовать запеченные.

Здесь найдете 5 рецептов полезных и вкусных завтраков весны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что необычного можно приготовить из шампиньонов - 3 неожиданных рецепта Ресторан на дому: 5 рецептов блюд, которые удивят даже самых требовательных Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе
закуски свекла Великий пост рецепт шпинат грузинская кухня
Реклама

Новости партнеров

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Звездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

Вчера, 18:51Модно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

Вчера, 17:23Звездно

Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

Вчера, 16:50Events

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Вчера, 14:33Звездно

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

Вчера, 11:57Events

Как убрать ржавчину: железно надежный способ

Вчера, 11:51Звездно

Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

Вчера, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

22 мартаВкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

22 мартаЗвездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

22 мартаЗвездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

22 мартаEvents

40 святых 2021: самая сильная молитва

22 мартаФаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

22 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Вслед за солнцем: в Италии соорудили летающий дом
Вслед за солнцем: в Италии соорудили летающий дом
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять