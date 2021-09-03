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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Яичница в помидоре, сыр в кляре и витаминный салат со шпинатом – 3 идеи завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 сентября, 07:01
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Для яичницы в помидорах нужны плотные овощи, они должны держать форму при выпекании. Сыр в кляре удобно взять на работу, а салат будет вкуснее с небольшим количеством пармезана
Яичница в помидоре
Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/irina__markelova/

Такой завтрак действительно стильный. Все благодаря ярким цветам и удачным вкусовым сочетаниям. И, что немало важно, является быстрым вкусным завтраком. Уже готовую яичницу в помидоре украсьте тертым сыром и зеленью, сыр в кляре подавайте с овощами, а если будете готовить витаминный салат, то берите только самые свежие ингредиенты.

Сыр в кляре

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Сыр в кляре
Сыр в кляре / Фото: instagram.com/_olga_mif/

Ингредиенты

  • сыр твердый – 150 г;
  • мука – 50 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • панировочные сухари – 100 г;
  • соль, перец – для кляра.

Способ приготовления

  1. Сыр нарезать на кусочки толщиной в 1 см.
  2. Каждый кусочек запанировать в муке, затем – во взбитом яйце и панировочных сухарях.
  3. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.

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Зеленый салат со шпинатом

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Салат из шпината
Салат из шпината / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 больших пучка молодого шпината;
  • 2 горсти очищенного зеленого горошка;
  • 1 маленький острый зеленый перец (по желанию);
  • 1 свежий огурец;
  • горсть очищенных несоленых фисташек;
  • горсть тертого пармезана;
  • оливковое масло;
  • лимонный сок;
  • соль, перец.

Способ приготовления

  1. Отварить горошек в кипящей подсоленной воде в течение двух-трех минут до готовности. Обдать холодной водой и слить жидкость. Остудить.
  2. Шпинат, огурец и перец помыть и обсушить.
  3. Перец нарезать. Огурец – четвертькольцами.
  4. Выложить на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
  5. Заправить смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолить и поперчить.
  6. Посыпать салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

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Яичница в помидоре

Яичница в помидоре
Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/

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Ингредиенты

  • яйца куриные – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Отрезать у помидоров верхнюю часть, ложкой вынуть мякоть.
  2. Влить яйца, если необходимо, то выровнять желток по центру. Посолить, поперчить.
  3. Поставить в форму, смазанную маслом, и запекать 20 минут в духовке при 180 градусах.
  4. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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