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Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Сегодня, 15:22

Во время приготовления используйте агар-агар

Домашний зефир будет необычайно вкусным, если вы приготовите его по рецепту победительницы известного кулинарного шоу Лизы Глинской. Берите для зефира только ароматные яблоки с большим количеством пектина. И обратите внимание: в этом рецепте фигурирует агар-агар. Теоретически его можно заменить желатином, но тогда полностью изменится технология приготовления.

Яблочный зефир: как приготовить

Зефир: рецепт в домашних услових
Зефир: рецепт в домашних услових
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для фруктовой основы:

  • 2 больших яблока (после запекания должно получиться 200 г),
  • 200 г сахара
  • яичный белок

Для сиропа:

  • 80 мл воды
  • 220 г сахара
  • 4 г агар-агара
  • красный пищевой краситель (по желанию)

Рецепт приготовления:

  1. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, запекайте в духовке (микроволновке) при 180°С около 15 минут. Очистите яблоки от кожуры, взбейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре, добавьте сахар, перемешайте, дайте остыть.
  2. Яблочное пюре смешайте с половиной белка и взбейте миксером. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать еще пару минут.
  3. Воду и агар-агар доведите до кипения, добавьте краситель и сахар, и готовьте на среднем огне еще около 5 минут. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объеме и станет густеть. Взбивайте еще 5-7 минут.
  4. Не медля, наполните кондитерский мешок и отсадите зефир на пергамент. Оставьте на ночь, чтобы он немного подсох, затем посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.

Напомним, ранее мы делились вкусными рецептами десертов на Новый год.

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Источник: Сегодня
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