3 рецепта пышных пирожков к Яблочному Спасу

Если фрукты очень сочные, посыпьте их ложкой крахмала, лучше кукурузного, он не имеет запаха, как картофельный. Кроме этого, яблоки для начинки можно предварительно потушить на сковороде

Рецепты пирожков с яблочной начинкой / Фото: Depositphotos

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. На Второй Спас готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели, печенье. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. Если любите аромат и пышность дрожжевых пирожков, то рецепты ниже пригодятся. Количество сахара и корицы в начинке регулируйте по вкусу. А чтобы выгодно собраться на пикник, ознакомьтесь с этим материалом.

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Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Пирожки с яблочной начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

200 г муки

1,5-2 ч. л. сухих дрожжей

125 мл молока

Щепотка соли

2 ст. л. сахара

Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки

2-3 средних яблока

Гвоздика

Корица

20 г сливочного масла

1-2 ст. л. сахара

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Способ приготовления

Растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара в 4 ст. л. теплого молока. Дайте постоять 10-15 минут. Перемешайте. Муку смешайте с солью и 1 ст. л. сахара, добавьте оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесите тесто. Накройте влажной салфеткой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте, после чего обомните. Оставьте еще на 30 минут. Для начинки яблоки некрупно нарежьте и припустите в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подойдет во второй раз, разделите его на кусочки и сформируйте из них шарики. Шарики расплющите, положите в центр начинки и сформируйте пирожки. Пирожки выложите на противень, накройте влажной салфеткой и дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирожки около 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Достаньте из печи и накройте чистым кухонным полотенцем.

Постные пирожки с яблоками

Пирожки с яблоками постные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для опары

125 г воды

200 г муки

1/4 ч. л. сухих дрожжей

Для теста

Опара

400 г просеянной муки

190 мл воды

100 мл растительного масла

1,5 ч. л. соли

1,5 ст. л. сахара

1 ч. л. сухих дрожжей

Немного крепкого сладкого чая

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Для начинки

3 средних яблока

2 ст. л. сахара

1,5 ч. л. крахмала

1 ч. л. корицы

Лимонный сок

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты для опары, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 часов. Приготовьте тесто: кусочками отправьте опару в воду, добавьте все остальные ингредиенты и замесите гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставьте его 1-1,5 часа. Когда тесто подойдет, скатайте его в шар и оставьте, пока еще раз не увеличится в объеме. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, смешайте их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разделите тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделайте из них лепешки. Положите внутрь начинку и защипайте края. Положите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дайте расстояться в течение 20 минут. Смажьте сладким черным чаем. Отправьте пирожки в духовку и пеките около 20 минут, пока они не подрумянятся.

Воздушные пирожки с яблоками

Воздушные пирожки с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

1/2 литра молока

2 ч. л. дрожжей

150 г сливочного масла

3 яйца

950 г муки

1 ч. л. соли

Для начинки

2 кг яблок

1 лимон

1 ст. л. меда

40 г сливочного масла

2 ст. л. сахара

Палочка корицы

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Способ приготовления

Слегка подогрейте молоко и разведите в нем дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут. Растопите сливочное масло и остудите. Взбейте два яйца с солью и смешайте с опарой, добавьте растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесите тесто, скатайте его в шар, накройте и оставьте в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков. Порежьте яблоки кубиками, добавьте цедру и сок одного лимона, сливочное масло, мед, сахар и корицу. Потушите на медленном огне минут 10-15, чтобы кубики стали мягкими. Каждый шарик теста раскатайте в кружок и положите в него начинку. Защипайте сверху и смажьте поверхность оставшимся яйцом. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

Как приготовить пирожки с овощами – самосы – узнаете из видео.

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