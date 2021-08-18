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3 рецепта пышных пирожков к Яблочному Спасу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 августа, 10:54
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Если фрукты очень сочные, посыпьте их ложкой крахмала, лучше кукурузного, он не имеет запаха, как картофельный. Кроме этого, яблоки для начинки можно предварительно потушить на сковороде
Рецепты пирожков с яблочной начинкой
Рецепты пирожков с яблочной начинкой / Фото: Depositphotos

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. На Второй Спас готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели, печенье. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. Если любите аромат и пышность дрожжевых пирожков, то рецепты ниже пригодятся. Количество сахара и корицы в начинке регулируйте по вкусу. А чтобы выгодно собраться на пикник, ознакомьтесь с этим материалом.

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Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Пирожки с яблочной начинкой
Пирожки с яблочной начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 200 г муки
  • 1,5-2 ч. л. сухих дрожжей
  • 125 мл молока
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. сахара
  • Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки

  • 2-3 средних яблока
  • Гвоздика
  • Корица
  • 20 г сливочного масла
  • 1-2 ст. л. сахара
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Способ приготовления

  1. Растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара в 4 ст. л. теплого молока. Дайте постоять 10-15 минут. Перемешайте.
  2. Муку смешайте с солью и 1 ст. л. сахара, добавьте оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесите тесто.
  3. Накройте влажной салфеткой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте, после чего обомните. Оставьте еще на 30 минут.
  4. Для начинки яблоки некрупно нарежьте и припустите в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
  5. Когда тесто подойдет во второй раз, разделите его на кусочки и сформируйте из них шарики.
  6. Шарики расплющите, положите в центр начинки и сформируйте пирожки.
  7. Пирожки выложите на противень, накройте влажной салфеткой и дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом.
  8. Выпекайте пирожки около 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  9. Достаньте из печи и накройте чистым кухонным полотенцем.

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Постные пирожки с яблоками

Пирожки с яблоками постные
Пирожки с яблоками постные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для опары

  • 125 г воды
  • 200 г муки
  • 1/4 ч. л. сухих дрожжей

Для теста

  • Опара
  • 400 г просеянной муки
  • 190 мл воды
  • 100 мл растительного масла
  • 1,5 ч. л. соли
  • 1,5 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • Немного крепкого сладкого чая
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Для начинки

  • 3 средних яблока
  • 2 ст. л. сахара
  • 1,5 ч. л. крахмала
  • 1 ч. л. корицы
  • Лимонный сок

Способ приготовления

  1. Смешайте все ингредиенты для опары, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 часов.
  2. Приготовьте тесто: кусочками отправьте опару в воду, добавьте все остальные ингредиенты и замесите гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставьте его 1-1,5 часа. Когда тесто подойдет, скатайте его в шар и оставьте, пока еще раз не увеличится в объеме.
  3. Очищенные яблоки нарежьте кубиками, смешайте их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Разделите тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделайте из них лепешки. Положите внутрь начинку и защипайте края.
  6. Положите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дайте расстояться в течение 20 минут. Смажьте сладким черным чаем.
  7. Отправьте пирожки в духовку и пеките около 20 минут, пока они не подрумянятся.

Воздушные пирожки с яблоками

Воздушные пирожки с яблоками
Воздушные пирожки с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 1/2 литра молока
  • 2 ч. л. дрожжей
  • 150 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 950 г муки
  • 1 ч. л. соли

Для начинки

  • 2 кг яблок
  • 1 лимон
  • 1 ст. л. меда
  • 40 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • Палочка корицы
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Способ приготовления

  1. Слегка подогрейте молоко и разведите в нем дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут.
  2. Растопите сливочное масло и остудите. Взбейте два яйца с солью и смешайте с опарой, добавьте растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесите тесто, скатайте его в шар, накройте и оставьте в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков.
  3. Порежьте яблоки кубиками, добавьте цедру и сок одного лимона, сливочное масло, мед, сахар и корицу. Потушите на медленном огне минут 10-15, чтобы кубики стали мягкими.
  4. Каждый шарик теста раскатайте в кружок и положите в него начинку. Защипайте сверху и смажьте поверхность оставшимся яйцом.
  5. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложите на тарелку и накройте чистым полотенцем.

Как приготовить пирожки с овощами – самосы – узнаете из видео.

И еще 3 рецепта пирожков из разных стран собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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