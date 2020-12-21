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Как правильно выбрать качественную красную икру

Сегодня, 09:00

Несколько советов, которые помогут выбрать качественный продукт и не стать жертвой мошенников

Красная икра – это натуральный продукт, который несет в себе концентрированный заряд питательных веществ и является природным источником ценных витаминов, минералов и уникальных кислот Омега-3. Кроме того, икра – это традиционный атрибут праздничного стола.

Вот несколько советов, которые помогут выбрать качественный продукт и не стать жертвой мошенников.

Место покупки. Покупать икру можно в специализированных магазинах и супермаркетах. Они работают с проверенными поставщиками, имеют всю документацию на реализуемый товар и не станут рисковать своей репутацией, предлагая покупателям некачественные или нелегальные продукты. Бренд также имеет значение: отдавайте предпочтение известным торговым маркам.

Покупать икру нельзя:

  • на рынках и в ларьках, где контроль качества продуктов практически отсутствует;
  • в интернете на подозрительных сайтах, устраивающих предновогодние распродажи и предлагающих икру по цене, наполовину ниже обычной;
  • "с рук": от родственников из России, от капитана рыболовецкого траулера, приехавшего в отпуск, и т.д. Поверьте, риск купить подделку в этих случаях возрастает многократно!

Страна-производитель. Раньше крупным поставщиком икры в Украину была Россия. Но с 30 декабря 2015 года импорт рыбы, морепродуктов, красной и черной икры из России в Украину запрещен. Таким образом, вся икра из России – это контрабанда. Соответственно, за ее состав, качество, условия транспортировки и хранения никто ответственности не несет. К тому же очень часто именно под видом российской икры продается подделка.

Запомните: сегодня тихоокеанская лососевая икра поставляется в Украину из США (штат Аляска) и Канады. Приезжает она к нам в замороженном виде, а затем размораживается и фасуется в баночки на украинских предприятиях. На упаковке должен быть обязательно указан как поставщик сырья, так и фирма-производитель.

Цена. Этот пункт очевиден: икра – это деликатес, который не может стоить дешево. Конечно, могут быть расхождения в цене за счет объема продаж, величины наценки и т.д., но это колебания в пределах 20-25%. Если же вам предлагают продукт в 2 или в 3 раза дешевле – это повод задуматься. С огромной долей вероятности вы купите просроченный нелегальный товар или подделку из желатина.

Информация на этикетке. Помимо информации о поставщике и производителе икры, на этикетке должна быть указана дата ее изготовления. Замораживают икру в период нереста – летом или в начале осени. Расфасовка же икры в Украине из замороженного сырья происходит в течение всего года, поэтому дата на банке может быть любой.

На этикетке также должен быть обязательно указан вид тихоокеанского лосося: кета, горбуша, нерка, кижуч или чавыча. Анонимной "лососевой" икры не бывает: икринки разных видов лосося различаются по размеру, цвету и вкусовым характеристикам.

Сорт может быть первым или вторым. Красной икры высшего сорта не бывает.

Особое внимание обратите на строку "Состав". В замороженной икре – только соль (2,5-3,5%). В баночной икре соли обычно чуть больше (от 4 до 7%). Также в нее добавляют растительное масло (до 1%), чтобы икринки не слипались, и специальные антисептики Е200 (сорбиновая кислота) и Е211 (бензоат натрия). Содержание этих безвредных консервантов минимально – 0,1%, и без них икра просто не может храниться долго.

Упаковка. Замороженная икра продается в прозрачных пластиковых контейнерах весом от 250 грамм до 1 килограмма. Консервированная – в стеклянных и жестяных банках. Проверьте, чтобы упаковка была целой, без внешних дефектов – вмятин, порезов и т.д. Жестяная банка ни в коем случае не должна быть вздута. Если при встряхивании банки вы услышите булькающий звук, значит внутри много жидкости и икра не зернистая.

Выбирайте икру с учетом этой информации, продукт на вашем праздничном столе будет гарантированно качественным.

Больше информации об икре по ссылкам: https://eeu.alaskaseafood.org/ и easyfish.com.ua

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