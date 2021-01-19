Витаминизированный чай с имбирем и лаймом: рецепт Ольги Грицык

Готовить его просто, а вот пользы от такого чая – максимум

Зимой, как и при сильных морозах, так и при резких перепадах температуры, важно, чтобы организм был в тепле. Кто-то старается согревать себя завтраками, а кто-то – витаминизированными напитками и чаями. Один из лучших способов отогреться зимой – это выпить чашку чая, приготовленного из натуральных продуктов. Ведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык поделилась рецептом своего любимого зимнего чая. Напиток не только хорошо согревает в холодное время, но и придает сил и хорошего настроения.

Фото: телеведущая Ольга Грицык

"Рецепт этого напитка очень прост, быстро готовится и хорошо согревает в холодную пору. В нем много полезных витаминов, необходимых организму, чтобы бороться с сезонными недугами. Этот чай также способствует похудению. Я готовлю его с удовольствием каждую зиму", – рассказала Ольга Грицык.

Витаминизированный чай от Ольги Грицык

Ингредиенты (по вкусу)

корень имбиря

лайм

апельсин

мята

Cпособ приготовления

Имбирь натереть на терку, можно порезать кусками, апельсин и лайм – кольцами. Мяту добавить, как есть. Все залить кипятком, дать настояться несколько минут и можно разливать по чашкам. Подсластить лучше медом. Для вкуса можно добавить немного специй, например, бадьян или корицу.

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