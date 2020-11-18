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Вегетарианцам на радость: как изготавливается растительное мясо в Украине и сколько стоит

Вчера, 15:00

Готовится искусственное мясо вдвое быстрее, чем обычное

В Украине появилось производство растительного мяса. Что входит в состав растительного мяса и похоже ли оно по вкусу на натуральное, выясняли ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", Григорий Герман и Лилия Ребрик.

Как изготовляют растительное мясо: технология

Сочная жареная котлета, но без мяса! Полакомиться таким блюдом могут даже те, кто не употребляет пищи животного происхождения. Все ингредиенты хотя и имеют странные названия, но сделаны из натуральных продуктов.

В Украине изготовляют растительное мясо
В Украине изготовляют растительное мясо
Фото: Depositphotos

"Фактически – это фарш, который создан на растительной основе. За основу взят соевый текстурат, который делается из сои, – рассказал производитель растительного мяса Андрей Черуха. – За вкус отвечают дрожжевые экстракты, гидролизованные белки. Это белки, которые достаются фактически из дрожжей и из сои, а еще из пшеницы. Они проходят определенный процесс, в котором белки разрушаются, освобождаются аминокислоты, которые отвечают за вкус".

Поэтому веганский фарш – это не перемолотый кусок мяса на мясорубке. Здесь есть определенная технология.

Веганы смогут пополнить свой рацион растительным мясом
Веганы смогут пополнить свой рацион растительным мясом
Фото: Unsplash

"Соевый текстурат замачивается водой со свекольным концентратом, в котором сразу замешаны натуральные ароматизаторы, также дрожжевые экстракты, гидролизованные белки", – объясняет производитель растительного мяса.

Свекольный концентрат заменяет в таком мясе кровь. Далее добавляется картофельный протеин – он богат белками. А за форму отвечает другой ингредиент:

"Скрепляется все смесью метилцеллюлозы. Метилцеллюлоза смешивается с водой и подсолнечным маслом, – рассказал Андрей Черуха. – В конце добавляется замороженное кокосовое масло, которое дает жирность – благодаря ему растительное мясо тает во рту, как стейк". А дальше дело легкое – сформировать котлеты и обжарить на сковородке.

Как готовить растительное мясо

Готовится искусственное мясо вдвое быстрее, чем обычное. В разрезе вегетарианская котлета вообще не отличается от обычной. И пока она горячая, стоит есть. Более того, перечень блюд из такого продукта неисчерпаемый:

"Готовить можно на гриле, на сковороде, можно запекать в духовке – фактически, любым способом! – комментирует эксперт. – Хранить его можно при температуре -18, то есть в обычной морозилке до 1 года. Но если продукт уже разморожен, то 3 дня, если он разгерметизирован – 7 дней".

Сколько стоит растительное мясо

От обычного мяса такое очень трудно отличить. Разве что по цене. За упаковку, а это 350 граммов, придется выложить 160 гривен.

Как изготовляют растительное мясо – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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