16 секретов, чтобы сделать вашу еду еще вкуснее

Зачем знать эти секреты – спросите вы, как человек, который считает себя мастером на кухне. Отвечаем – чтобы ваша еда становилась все лучше и лучше. Совершенству в этом деле нет предела. Вот вы, например, знали, что рыбный суп нужно солить в начале приготовления, а овощной – когда овощи станут мягкими? Если нет, тогда информация ниже вам пригодится. Здесь узнаете 14 лайфхаков, которые помогут заметно сэкономить на кухне, а в этом материале – как выгодно подготовиться к пикнику.
Первые блюда
Если готовите суп, то в конце добавьте в кастрюлю немного овощного сока, это усилит аромат блюда.
Рыбный суп солите в начале, мясной – в конце, а грибной и овощной, когда ингредиенты станут немного мягкими.
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Мясо и субпродукты
Очень оригинальный вкус получает мясо, если замариновать его в соусе из светлого пива и соевого соуса в пропорции 3:1. Этот соус можно добавлять к мясу во время тушения.
Сделать говядину мягче поможет лимон. Лимонного сока нужно взять от половины лимона на 1 кг мяса.
Печень, куриную или говяжью, нужно солить в конце, иначе она будет твердой.
Немного поджаренного лука улучшит вкус фарша для котлет или пирожков.
Если любите использовать панировочные сухари, то добавьте в них измельченные грецкие орехи – это улучшит вкус ваших любимых мясных блюд.
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Гарниры
Для белоснежного риса возьмите половину чайной ложки уксуса на 200 граммов. Его нужно добавлять во время варки.
Белая фасоль не потемнеет, если варить ее на медленном огне и не закрывать крышкой.
Любите баклажаны на гарнир, но они всегда горчат? Нужно нарезать их, потом посолить и оставить на 20 минут. Не забудьте перед приготовлением их промыть.
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Салаты
Если не хотите пахнуть чесноком после любимого салата, ним, одним зубчиком, можно предварительно натереть тарелку.
Вареный желток не будет крошиться, если резать его ножом, смоченном в воде.
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Десерты
Чтобы пирог не пригорел и хорошо пропекся, накройте его смоченной в воде бумагой.
Если в вашем десерте есть сухофрукты и орехи, то перед тем, как добавить их в тесто, обваляйте в муке, они не упадут на дно и ваш десерт не подгорит.
Для нежной слоеной и песочной выпечки масло лучше натереть – вы быстрее замесите тесто, а выпечка будет пышнее.
Фруктовый пирог не будет сырым из-за сока в начинке, если предварительно ее процедить.
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