Варенье со вкусом "Апероля" и виски с посланием: 3 оригинальных алкоформата, которые вы захотите попробовать

Такие форматы алкоголя всегда удобно взять с собой

Если вы в поисках миниатюр алкогольных напитков или чего-то оригинального, мы нашли три алкогольных формата, которые создают украинские бренды. Поверьте, попробовать один из них или презентовать в подарок вам обязательно захочется.

Душевный Bodler

Украинский алкобренд использует актуальный формат сегодняшнего дня — карманные коктейли в эстетических бутылках, которые можно пить везде. Особенно они популярны в период пандемии, когда посиделки на баре приравниваются к опасности.

Коллекция Bodler Фото: Bodler

Коллекция бренда "Люблю себя" больше всего привлекла наше внимание. Потому что концепция серии вызывает эмоции своими жизненными посланиями на бутылочках. Это тот случай, когда не обязательно говорить, все уже сказано.

Ассортимент карманных коктейлей Фото: Bodler

Серия состоит из пяти коктейлей: "Виски сауэр", "Ананасовый сауэр", "Дайкири", "Негрони" и "Рождественский пирог". Но ценители этой линейки отдают предпочтение прежде всего не любимому напитку, а тексту, который отозвался. Ну а какой коктейль ближе — "забываю голову дома" или "танцую и не стесняюсь" — решать вам.

Стоит 1 бутылочка "жизненного" напитка удобного формата на 100 мл 130 гривен. Словом, мини-бутылочка и подтекст, который играет на эмоциях, сделали свое дело.

Вкусный LICKME

Украинский бренд в своей концепции взял за основу алкоголь, но интерпретировал его в джем. Да, для любителей подобных лакомств, которые любят вкус алкоголя, — идеальный формат!

Алкогольные джемы Фото: LICKME

Джемы создают со вкусом популярных коктейлей и вин по классическим рецептам. В ассортименте найдете "Секс на пляже", "Апероль", "Негрони" и другие коктейли. Такой алкоголь употребляют ложкой, или как классическое варенье — на хлеб.

Алкогольный джем Фото: LICKME

Прайс за единицу — по цене классического варенья: за "Апероль" крепостью 6% вам придется заплатить 119 гривен.

Неожиданный PONKO

Еще один украинский бренд создает алкогольные конфеты, которые на первый взгляд сложно отличить от обычных сладостей.

12 коктейльных конфет из вина Фото: PONKO

Среди конфетного ассортимента с градусом найдете классический джин, виски, винное ассорти, ром и другие вариации.

Например, в упаковке конфет с джином ценители напитка сразу почувствуют классическое сочетание джина и тоника, или джина в сочетании с персиком и перцем чили.

Конфеты с джина Фото: PONKO

Технология изготовления конфет сохранила 6,8% спирта в каждой единицы!

Наполнение конфет с джином Фото: PONKO

Конфетный формат позволяет прочувствовать привычный вкус алкоголя по-новому. Хотя съев 6 единиц из коробки, вы вряд ли опьянеете

Ранее мы делились рецептом коктейля Мятный джулеп.

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