Укрепляет иммунитет и снижает сахар в крови: что известно про топинамбур

Стоит он на отечественных рынках 40 грн за килограмм

Сезонная полезная вкусность – топинамбур или, как еще его называют, подсолнечник бульбистый. Эти желтенькие цветочки видели все, а вот что корни этого растения во многих странах мира едят вместо картофеля – факт малоизвестный. Чем полезен топинамбур и где его купить, рассказала диетолог Яна Кравченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Что такое топинамбур и сколько он стоит

Бульба, картошка, иерусалимский артишок, земляная груша – это все названия топинамбура, и именно сейчас сезон сбора урожая. В Украине это растение тоже распространено, но мало кто знает, что его корень похож на картофель – он съедобен и очень полезен. А стоит на отечественных рынках – 40 грн за килограмм.

Чем полезен топинамбур Фото: Depositphotos

Большинство украинцев топинамбур знают как декоративный цветок, украшающий дачный участок. Но далеко не все догадываются о полезных свойствах корня этого растения.

Чем полезен топинамбур

"Самое главное, что топинамбур имеет пробиотические свойства. Я бы назвала его лучшим и самым полезным десертом для наших бактерий, которые находятся в кишечнике и обеспечивают крепкий иммунитет, – рассказала диетолог Яна Кравченко. – Если, например, в течение года ежедневно съедать небольшие кусочки топинамбура, то прочность костей можно увеличить до 25%".

И, кстати, топинамбур полезен для людей, страдающих сахарным диабетом.

"Он содержит заменитель инсулина – инулин, это вещество, которое снижает сахар в крови", – отметила диетолог.

А для красоты и здоровья — это просто мастхэв, ведь в его составе есть аминокислоты, которые не производятся нашим организмом. Специалисты советуют употреблять топинамбур сырым, но если вам не нравится вкус, существует множество рецептов, которые можно приготовить из него.

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