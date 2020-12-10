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Укрепляет иммунитет и снижает сахар в крови: что известно про топинамбур

Сегодня, 08:31

Стоит он на отечественных рынках 40 грн за килограмм

Сезонная полезная вкусность – топинамбур или, как еще его называют, подсолнечник бульбистый. Эти желтенькие цветочки видели все, а вот что корни этого растения во многих странах мира едят вместо картофеля – факт малоизвестный. Чем полезен топинамбур и где его купить, рассказала диетолог Яна Кравченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Что такое топинамбур и сколько он стоит

Бульба, картошка, иерусалимский артишок, земляная груша – это все названия топинамбура, и именно сейчас сезон сбора урожая. В Украине это растение тоже распространено, но мало кто знает, что его корень похож на картофель – он съедобен и очень полезен. А стоит на отечественных рынках – 40 грн за килограмм.

Чем полезен топинамбур
Чем полезен топинамбур
Фото: Depositphotos

Большинство украинцев топинамбур знают как декоративный цветок, украшающий дачный участок. Но далеко не все догадываются о полезных свойствах корня этого растения.

Чем полезен топинамбур

"Самое главное, что топинамбур имеет пробиотические свойства. Я бы назвала его лучшим и самым полезным десертом для наших бактерий, которые находятся в кишечнике и обеспечивают крепкий иммунитет, – рассказала диетолог Яна Кравченко. – Если, например, в течение года ежедневно съедать небольшие кусочки топинамбура, то прочность костей можно увеличить до 25%".

И, кстати, топинамбур полезен для людей, страдающих сахарным диабетом.

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"Он содержит заменитель инсулина – инулин, это вещество, которое снижает сахар в крови", – отметила диетолог.

А для красоты и здоровья — это просто мастхэв, ведь в его составе есть аминокислоты, которые не производятся нашим организмом. Специалисты советуют употреблять топинамбур сырым, но если вам не нравится вкус, существует множество рецептов, которые можно приготовить из него.

Тем временем мы выяснили, как приготовить главный салат 2021 года – "Бычок".

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Источник: Сегодня
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