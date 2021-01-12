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Как правильно почистить манго и как его есть – инструкция

Сегодня, 17:39

Разрезать мякоть плода нужно с помощью ножа, придерживая фрукт вилкой

Пока все обдумывают, как красиво и правильно по этикету украсить новогодний стол, узнаем, как правильно нужно есть манго. А вдруг его подадут к столу на десерт? И если вам кажется, что все так просто, то это не совсем так. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной узнаем все тонкости.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

"Когда-то один мой знакомый, увидев поданные к столу манго целиком, трагично произнес: "Не любят гостей в этом доме, ох, не любят!". Ну а если серьезно, то действительно – лучший способ подачи манго к столу: без косточки, почищенным от кожуры, нарезанным на дольки и охлажденным".

Когда манго подан порезанным

Фото: Depositphotos

Едим его, в этом случае, так:

  • используя вилку и нож, заботливо переложив нужное количество на персональную тарелку
  • помним о том, что для данного действа используем только сервировочный прибор, прилагаемый к общему блюду, а не личные приборы

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А если все таки случилась "нелюбовь" и подали манго целым к столу, на общем фруктовом блюде, то

  • используем любой из двух вариантов сервировки
  • перекладываем плод к себе на тарелку, берем нож и придерживая манго рукой, разрезаем его на четыре части (четвертинки), упираясь ножом в косточку
  • затем, удерживая манго на месте, осторожно ножом, отделяем четвертинку от косточки, переворачиваем кожицей вниз и разрезая мякоть на кусочки с помощью ножа и вилки, едим
  • или перекладываем плод к себе на тарелку, берем нож и, придерживая манго рукой, разрезаем его на две части (половинки), упираясь ножом в косточку
  • затем берем ложку, заводим ее в манго и разделяем плод на половинки. Придерживая вилкой половину с косточкой, подрезаем ее ножом и удаляем ложкой
  • получившиеся две половинки, переворачиваем кожицей вниз и, разрезая мякоть на кусочки с помощью ножа и вилки, едим
  • и конечно, чаша с водой для омовения рук в этой подаче – необходима

Здесь узнаете, как правильно по этикету есть ананас.

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