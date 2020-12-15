Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно есть ананас: краткая инструкция от эксперта по этикету

Сегодня, 11:15

Как поступать с ананасом, если он порезан кольцами и кусочками

Если вдруг вы захотите украсить десертный стол ананасом, или планируете его в новогоднее меню – нужно знать, как быстро его очистить, как правильно его подавать и какие приборы должны при этом быть.

Эксперт светского и делового этикета Юлия Юдина поделится рекомендациями.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

Как говорил классик: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!". А как собственно есть, этот "буржуйский" ананас, чтобы, так сказать, не только вкусно, а и красиво было?

Как подавать ананас?

Ананас, как правило, целиком к столу не подается, разве что в качестве декоративных элементов. Подается он – ломтиками или кусочками, в общем блюде, либо порционно.

Читайте также:
Как приготовить перевернутый пирог с творогом и ананасами

Если ананас подан кусочками

  • Если ананас подан кусочками в общем блюде, мы сервируем себе на персональную тарелку его небольшое количество, используя предложенный к общему блюду сервировочный прибор.
  • Для подобного трансфера личные приборы не используются никогда!
  • Едим используя нож и вилку.
  • Если верхний покров с ломтиков ананаса не удален, обрезаем его уже на своей тарелке.
  • Срезайте корку до тех пор, пока с плода не исчезнут коричневые точки, поскольку плохо очищенный ананас может обжечь губы.

Читайте также:
Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

В каком случае используется десертная ложка?

Ложка необходима, если ананас подан в сиропе или десертном соусе в посуде для десерта.

А здесь узнаете, как правильно по этикету есть раков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно есть пиццу: это не так просто, как кажется Как правильно есть авокадо: рекомендации эксперта по этикету Как правильно есть устрицы: инструкция от эксперта по этикету Хочу правильно питаться: 6 простых шагов сделать свой организм здоровым
этикет ананас
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву

Популярные статьи

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Пришло время выбирать модный зимний маникюр 2020-2021
Пришло время выбирать модный зимний маникюр 2020-2021
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять