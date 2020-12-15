Как правильно есть ананас: краткая инструкция от эксперта по этикету

Как поступать с ананасом, если он порезан кольцами и кусочками

Если вдруг вы захотите украсить десертный стол ананасом, или планируете его в новогоднее меню – нужно знать, как быстро его очистить, как правильно его подавать и какие приборы должны при этом быть.

Эксперт светского и делового этикета Юлия Юдина поделится рекомендациями.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

Как говорил классик: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!". А как собственно есть, этот "буржуйский" ананас, чтобы, так сказать, не только вкусно, а и красиво было?

Как подавать ананас?

Ананас, как правило, целиком к столу не подается, разве что в качестве декоративных элементов. Подается он – ломтиками или кусочками, в общем блюде, либо порционно.

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Если ананас подан кусочками

Если ананас подан кусочками в общем блюде, мы сервируем себе на персональную тарелку его небольшое количество, используя предложенный к общему блюду сервировочный прибор.

Для подобного трансфера личные приборы не используются никогда!

Едим используя нож и вилку.

Если верхний покров с ломтиков ананаса не удален, обрезаем его уже на своей тарелке.

Срезайте корку до тех пор, пока с плода не исчезнут коричневые точки, поскольку плохо очищенный ананас может обжечь губы.

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В каком случае используется десертная ложка?

Ложка необходима, если ананас подан в сиропе или десертном соусе в посуде для десерта.

А здесь узнаете, как правильно по этикету есть раков.

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