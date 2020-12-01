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Как есть вареных раков — инструкция от эксперта по этикету

Сегодня, 13:48

Этикет употребления раков дома и в ресторане отличается

Поедание раков – то еще испытание. Объясним: это же не просто взял кусочек и положил в рот. Это целый и занимающий время процесс – отрывать съестные части, что-то доставать руками, что-то высасывать. Специалисты утверждают, что в раке можно съесть практически все. А вот как правильно есть раков, чтоб выглядеть достойно, – расскажет эксперт светского и делового этикета Юлия Юдина.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

Вокруг употребления морепродуктов и членистоногих ходит огромное количество... нет, не слухов – страхов.

Рождены они в основном казусными сюжетами из известных фильмов – во-первых, и собственно, нашими минимальными познаниями в сфере этикетных норм – во-вторых. На самом деле – все не так страшно.

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Рассмотрим это сегодня на примере употребления раков. Давайте сразу обозначим: раков, как и других ракообразных, употребляют как дома, так и в ресторанах. Этикетные нормы различны!

Когда раки в ресторане

  • В ресторанах, для удобства употребления, раков подают либо уже разделанными, либо с набором специальных приборов.
  • В набор простейших приборов входят нож с прорезью, длинная вилка, ножницы.
  • Разделка начинается с клешней.
  • Клешни по очереди вставляют в прорезь вышеупомянутого ножа и надламывают, дабы была возможность длинной вилкой достать из клешни мясо.
  • Далее отделяется хвост (его называют ещё раковой шейкой). Хвост отделяется либо вручную вращательным движением, либо отрезается ножницами. Далее опять-таки с помощью поданной вилки достаётся мясо.
  • По окончанию трапезы – руки ополаскивают в чашке с лимонной водой, которая подается при сервировке блюда и вытирают дополнительно поданной салфеткой. Обратите внимание! Не той салфеткой, которую вы сервируете на колени!
  • После следует проследовать в туалетную комнату и помыть руки.

Когда раки дома

Фото: ru.freepik.com
  • Конечно, в домашних условиях, или на дружеских пикниках – раков позволительно употреблять руками.
  • В раках, как правило, в пищу употребляется мясо из клешней и хвоста, также вкусна икра, она размещается в месте соединения хвоста с панцирем.
  • Но будьте осторожны, поедая раков. И старайтесь не касаться языком панциря, это может вызвать жжение и неприятные ощущения в ротовой полости спустя время.

Обращайте внимание на внешний вид рака. Если вы видите зеленоватый оттенок, либо полностью распрямившийся хвост, знайте, что он умер перед тем, как отправился в кастрюлю, – это недопустимо и ведёт к осложнениям со здоровьем!

В следующий раз мы расскажем, как правильно есть манго.

А здесь узнаете, как правильно есть устрицы и как поступать, если вам подали инжир.

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