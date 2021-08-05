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Творожно-банановый десерт – рецепт некалорийного и максимально вкусного лакомства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 августа, 16:26
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В этом рецепте есть шоколад, но приготовить этот десерт можно и без него, заменив его орехами. Главное – это хороший творог и неперезрелые бананы. На его приготовление вам понадобится чуть больше получаса
Творожно-банановый десерт
Творожно-банановый десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/

Если вы обожаете все, где есть творог, и тем более десерты, то просто обязаны попробовать это чудо. Творожно-банановый десерт готовится максимально быстро, ингредиенты для него доступны. К тому же его никак не назовешь калорийным. В этом рецепте есть шоколад, но можно обойтись и без него в пользу ваших любимых орехов. Где максимально выгодно купить продукты для пикника – читайте в этом материале.

Творожно-банановый десерт: рецепт

Ингредиенты

  • Творог 9% – 400 г
  • Банан -1 шт.
  • Молоко – 6 ст. л.
  • Горький шоколад – 80 г
  • Овсяные хлопья – 60 г

Способ приготовления

  1. Смешать творог, измельченные хлопья, перемешать.
  2. В горячее молоко добавить шоколад и растопить. Залить в творожную смесь. Если любите сладкое, можно добавить мед, хорошо перемешать.
  3. Выложить смесь на пищевую пленку и распределить квадрат, положить внутрь банан и сформировать с помощью пленки колбаску.
  4. Положить в холодильник на 30 минут. Украсить.

А из видео узнаете, как приготовить киш с тунцом и шпинатом для вкусного обеда.

Здесь найдете 3 рецепта творожного пудинга для завтрака.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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