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Только из прогретой чашки, до еды и не перемешивать – как правильно пить капучино

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 августа, 07:01
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Итальянцы пьют его до 12:00 дня со свежей выпечкой, никогда не перемешивают напиток, чтобы сохранить объем молочной пены, а температура идеального капучино – 60-70 градусов
Как правильно пить капучино
Как правильно пить капучино / Фото: Unsplash

Те, кто считают себя ценителями капучино, пьют его ровно столько, сколько захочется. Кто-то добавляет в него сахар или сиропы, кто-то предпочитает пить "чистым", без лишних примесей. Итальянцы редко такое допускают, они пьют его из чашек демитассе и исключительно до еды. И да, они имеют право диктовать свои правила, они придумали капучино. Достойный капучино можно приготовить и дома, ну и выпить его, как это делают в Италии. Если планируете пикник, то здесь узнаете, где выгоднее всего купить продукты.

В какое время дня правильно пить капучино

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В Италии это делают до полудня, по утрам и после обеда у них эспрессо. Там никогда не закажут капучино после еды, он, скорее, пьется вместо нее. Итальянцы считают, что молоко, а его достаточно в капучино, мешает пищеварению и вредит желудку.

Что можно есть вместе с капучино

Если все-таки захотелось чем-то дополнить напиток, то идеальной будет свежая выпечка, пирожные с кисловатой начинкой, творожные десерты.

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Как нужно подавать капучино

Подавать капучино нужно в конусообразных чашках демитассе
Подавать капучино нужно в конусообразных чашках демитассе / Фото: Depositphotos

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Главное, чтобы температура напитка была не ниже 60 градусов. Так его комфортно пить и молоко сохраняет свою сладость. Поэтому добавлять сахар в напиток не обязательно.

Подавать его нужно в конусообразных чашках демитассе. Это традиционные чашки для эспрессо. Только для капучино они должны быть больше. Перед тем, как налить капучино, чашку нужно обязательно прогреть. Как говорят в Италии, это очень важно.

Только в теплой чашке температура напитка будет долго держаться, а пена быстро не осядет. Перемешивать капучино не рекомендуется – вы испортите структуру напитка, а его вкусовая текстура станет более молочной.

Любите добавки? Тогда возьмите немного корицы, ванили или мускатного ореха. Некоторые итальянцы просят посыпать капучино шоколадной крошкой.

После капучино можно приготовить легкую закуску – лаваш с маринованной курицей, овощами и сыром. Как это сделать, узнаете из видео.

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Здесь узнаете, как приготовить эспрессо макиато к завтраку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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