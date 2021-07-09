Темный, пористый или с марципаном – какой шоколад ваш по гороскопу

Рыбы, которые впитывают и пропускают через себя все, что видят вокруг – пористый шоколад, темний шоколад – Стрельцы, которые могут крепко обидеть других, когда кто-то стал на их пути, а открытые, общительные и легкие Водолеи – это шоколад с марципаном

Какой вы шоколад по гороскопу / Фото: freepik.com

Для тех, кто может быть не в курсе – 11 июля – Всемирный день шоколада. Самая удачная сладость, придуманная человечеством. Удачная в том смысле, что любима практически всеми. И каждый вид шоколада может соответствовать тому или иному знаку зодиака. Нужно просто посмотреть на плитку, вспомнить своих друзей и их особенности – и обязательно найдете схожие черты. Шоколад можно запивать чаем, своим особым, он тоже есть у каждого из 12 всем нам известных созвездий. Если планируете отпуск, то лайфхаки из нашего календаря помогут вам прекрасно его провести.

Овен – темный шоколад с кофейными зернами

Овны – насыщенный шоколад с кофейными зернами / Фото: freepik.com

Это эмоциональные люди, которые за словом в карман не лезут. Но если и говорят горькую правду, то это практически всегда справедливо. Если нужна подсказка по жизни или совет – смело идите к Овнам. Насыщенный темный шоколад да еще и с кофейными зернами – все, как любят амбициозные Овны.

Телец – молочный шоколад с начинкой

Тельцы – это нежный молочный шоколад с начинкой / Фото: instagram.com/leti_choko/

Молочный шоколад и нежная начинка внутри, как и личность Тельцов. Они могут казаться непоколебимыми, стойкими иногда нордическими людьми, но внутри – это добрейшие люди, о чем очень хорошо известно близким Тельцов.

Близнецы – шоколад с мятной начинкой

Шоколад с мятой – это Близнецы, которых сложно предугадать / Фото: instagram.com/domchokolada/

Шоколад на любителя и ценителя. Сладкая оболочка и мягко обжигающая начинка – это суть Близнецов. Сложно найти ситуации, людей и вещи, под которые Близнецы не могли подстроиться. Но если что-то пошло не по их правилам, они могут вспыхнуть злостью.

Рак – шоколад с цельным орехом

Раки любят, чтобы их покоряли – они шоколад с твердыми цельными орехами / Фото: freepik.com

Это требовательные люди, которые любят, чтобы их покоряли. Мало того, что плотный шоколад, так и еще цельный орех внутри. Раки они такие – зачем-то любят устраивать сложности вокруг себя, а вот как выйти из этих сложностей – понимают не всегда. Но люди безусловно интересные и привлекательные.

Лев – белый шоколад

Львы считают себя чуть лучше других, многие этого не понимают, как и вкус белого шоколада / Фото: freepik.com

Потому что Львы любят отличаться. Ведь для многих белый шоколад – это действительно что-то непонятно сладкое. Конечно же, отличаются Львы своим умом, сообразительностью, огромным жизненным опытом – о чем твердят другим и во что сами свято верят.

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Дева – десертный шоколад

Девы – это самый ароматный десертный шоколад / Фото: Depositphotos

Обладает высокими ароматическими и вкусовыми достоинствами – так говорят специалисты об этом шоколаде. Благодаря своей дисциплинированности, любви к порядку и трудолюбию Девы выглядят очень достойно. Единственное: многие из них любят побыть чуть выше других, иногда могут смотреть свысока. Эти неоднозначные взгляды можно немного усмирить с помощью десертного шоколада.

Весы – шоколад с ягодной начинкой или фруктовой стружкой

Весы выберут сладкий шоколад с кисловатой начинкой, ведь это так гармонично / Фото: Depositphotos

С любой ягодной начинкой. Ведь Весы уверенны, что любой вещи, любому человеку можно придать некой гармонии. Если это сладкий молочный шоколад, то его можно оттенить кислинкой сливовой начинки или стружкой из клюквы. К тому же такого рода шоколад выглядит превосходно – как и все Весы.

Скорпион – шоколад с перцем

Жгучие Скорпионы ассоциируются с шоколадом с перцем / Фото: Pixabay

Похоже, что этот шоколад придумали именно для Скорпионов. Жгучие это люди, что уже говорить. Их называют людьми настроения, которое меняется, как погода в Лондоне. К сожалению, не всем Скорпионам удается держать себя в узде, о чем они, конечно же, жалеют. Но потом, когда уже успели кого-то обидеть.

Стрелец – горький шоколад

Стрельцы ценят все особенное и прекрасное, они – качественный горький шоколад / Фото: unsplash.com

Тот, который с 80% содержания какао. Стрельцы – натуры цельные, упрямые и если брать от жизни все, то только самое лучшее. Это может касаться и отборного дорогого шоколада. Если такого нет, то они подождут. Ведь для Стрельцов важен результат, он должен быть максимально удовлетворительным и эмоциональным.

Козерог – шоколад с грильяжем

Шоколад с грильяжем твердый, как и характер Козерогов / Фото: Depositphotos

Потому что твердый внутри, как и суть Козерогов. Если вам удалось их хоть в чем-то убедить, считайте себя героем, это удается далеко не всем. Иногда сложно понять, зачем такая жизненная позиция Козерогам, ведь можно жить гораздо проще и веселее.

Водолей – шоколад с марципаном

Яркие и отзывчивые Водолеи – шоколад с марципаном / Фото: instagram.com/ryzhaja_zarja/

Это очень сладко. Все конфеты с марципаном – это пик наслаждения для тех, кто называет себя ценителем десертов. Водолеи умеют получать удовольствие от жизни. Главное – им не мешать. Иначе впадут в грусть и тоску.

Рыбы – пористый шоколад

Рыбы, как губка впитывают все, что происходит вокруг. Они – пористый шоколад / Фото: instagram.com/kf_spartak/

Рыбы, как губка впитывают в себя все, что видят вокруг. В основном – манеру говорить, двигаться. Они – это собирательный образ всего, что они видят вокруг, не только многих черт остальных знаков зодиака. Но эти люди воздушны, многие из них – не от мира сего, в хорошем смысле слова, чем и привлекают других.

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