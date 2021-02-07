Телячьи щеки в ягодном соусе, на гарнир – перловка: вкусный рецепт от шеф-повара
Удивите близких оригинальным мясным блюдом
Это когда хочется чего-то оригинального, а не сочных и безусловно сочных котлет. Когда есть время и желание почувствовать себя немного шеф-поваром и действительно удивить своими талантами. Пришло время использовать свой потенциал и раскрыться на полную. Шеф-повар Иван Булавин предлагает приготовить телячьи щеки с перловкой и ягодным соусом.
Ингредиенты
- телячьи щеки – 2 шт.
- имбирь – 50 г
- чеснок – 50 г
- лук-шалот – 50 г
- соевый соус – 50 мл
- масло растительное – 50 мл
- тимьян – 4 веточки
- перец черный молотый – 1 г
- крупа перловая – 100 г
- куриный бульон – 150 мл
- сливочное масло – 30 г
- базилик свежий – 5 г
- замороженные ягоды ассорти без косточек – 300 г
- красное вино – 200 мл
- сахар – 30 г
- бадьян – 1 звездочка
- соль по вкусу
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Способ приготовления
- Щеки помыть и очистить от грубых пленок, положить в небольшую кастрюльку. Добавить очищенный и мелко нарезанный имбирь, лук-шалот, тимьян, чеснок, соевый соус и залить водой.
- Довести до кипения и томить на низкой температуре 6 часов.
- Снять с огня и остудить, не доставая щеки из кастрюльки несколько часов.
- Пока щеки остывают, начинаем готовить соус.
- Ягоды залить красным вином, добавить 30 г сахара и звездочку бадьяна. Томить на низком огне, пока ягоды не развалятся, при необходимости добавить воды.
- Достать бадьян, пробить соус блендером и протереть через мелкое сито.
- Соус довести до вкуса (соль, сахар).
- Крупу промыть, варить в воде и 100 мл куриного бульона до готовности.
- Слить воду, добавить сливочное масло и оставшиеся 50 мл куриного бульона.
- В кашу добавить мелко нарезанный свежий базилик.
- Достать щеки из кастрюльки и нарезать толстыми дольками (1,5-2см) поперек волокон. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон.
- Выложить гарнир и щеки на тарелку, мясо полить соусом.
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