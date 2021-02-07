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Телячьи щеки в ягодном соусе, на гарнир – перловка: вкусный рецепт от шеф-повара

Сегодня, 11:30

Удивите близких оригинальным мясным блюдом

Это когда хочется чего-то оригинального, а не сочных и безусловно сочных котлет. Когда есть время и желание почувствовать себя немного шеф-поваром и действительно удивить своими талантами. Пришло время использовать свой потенциал и раскрыться на полную. Шеф-повар Иван Булавин предлагает приготовить телячьи щеки с перловкой и ягодным соусом.

Фото: Иван Булавин, шеф-повар

Телячьи щеки с перловой кашей и ягодным соусом от Ивана Булавина

Ингредиенты

  • телячьи щеки – 2 шт.
  • имбирь – 50 г
  • чеснок – 50 г
  • лук-шалот – 50 г
  • соевый соус – 50 мл
  • масло растительное – 50 мл
  • тимьян – 4 веточки
  • перец черный молотый – 1 г
  • крупа перловая – 100 г
  • куриный бульон – 150 мл
  • сливочное масло – 30 г
  • базилик свежий – 5 г
  • замороженные ягоды ассорти без косточек – 300 г
  • красное вино – 200 мл
  • сахар – 30 г
  • бадьян – 1 звездочка
  • соль по вкусу

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Способ приготовления

  1. Щеки помыть и очистить от грубых пленок, положить в небольшую кастрюльку. Добавить очищенный и мелко нарезанный имбирь, лук-шалот, тимьян, чеснок, соевый соус и залить водой.
  2. Довести до кипения и томить на низкой температуре 6 часов.
  3. Снять с огня и остудить, не доставая щеки из кастрюльки несколько часов.
  4. Пока щеки остывают, начинаем готовить соус.
  5. Ягоды залить красным вином, добавить 30 г сахара и звездочку бадьяна. Томить на низком огне, пока ягоды не развалятся, при необходимости добавить воды.
  6. Достать бадьян, пробить соус блендером и протереть через мелкое сито.
  7. Соус довести до вкуса (соль, сахар).
  8. Крупу промыть, варить в воде и 100 мл куриного бульона до готовности.
  9. Слить воду, добавить сливочное масло и оставшиеся 50 мл куриного бульона.
  10. В кашу добавить мелко нарезанный свежий базилик.
  11. Достать щеки из кастрюльки и нарезать толстыми дольками (1,5-2см) поперек волокон. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон.
  12. Выложить гарнир и щеки на тарелку, мясо полить соусом.

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