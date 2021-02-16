Репортаж

"Тайский сауэр" — самый инстаграмный коктейль Киева! Где его найти и чем он особенный

Точно захотите его попробовать! Но прежде всего — сфотографировать

Коктейли — алкогольный формат, который актуален всегда! Поэтому в новой рубрике NO STRESS мы запускаем серию материалов о самих оригинальных коктейлях Украины.

Да, теперь вам не нужно набирать в поиске Google "что выпить в Киеве?" (или другом городе), потому что мы самостоятельно найдем самые интересные алкогольные сочетания.

Дебютный коктейль нашего проекта — "Тайский сауэр" из столичного F.U.L.L bar

"Тайский сауэр" Фото: F.U.L.L bar

Думаете, это просто бар? Нет, это первая украинская локальная лаборатория (что и спрятано за аббревиатурой "F.U.L.L"), где собрано более 30 оригинальных коктейлей по рецептуре соучредителя заведения и победителя World Class Ukraine 2018 Назара Макарова.

F.U.L.L bar Фото: Сегодня

И все они созданы в собственной лаборатории бара, куда и манит посетителей, разбирающихся в алкоискусстве.

"Тайский сауэр" также входит в список особых сочетаний и является фаворитом коктейльной карты. Конечно, я не могла его не попробовать!

"Тайский сауэр" Фото: Сегодня

Коктейль делают на настойке, в которую входит : премиум-водка, листья кафирского лайма, перец чили и лемонграсс. Ее настаивают около 12 часов и добавляются 40 мл для 1 порции коктейля.

Также в рецептуре коктейля есть:

ликер "Bols" Natural Yoghurt 25 мл,

кокосовый ликер 10 мл,

цитрусовые микс (фреш лимона и Лайма) 25 мл,

сироп фруктозы 20 мл,

сироп гуммиарабик 30 мл, который смешивают с изифомом (альтернатива яичному белку) для эффекта пенки.

Часть ингредиентов коктейля: листья кафирского лайма и перец чили Фото: Сегодня

Привычный белок, который добавляют во многие классические сауэры, в этом коктейле решили не использовать! Старший бармен заведения Руслан Сухотеплый отметил, что причина этому — специфический запах белка, который был бы ощутим в коктейли.

Пену верхнего слоя в коктейли все же удалось сохранить без использования белка, но за счет изифома! На разработку идеальной рецептуры коктейля в общем ушла неделя.

Я протестировала "Тайский сауэр"! Какие впечатления?

Это гастрономическое наслаждение, которое понравится любителям оригинальных слабоалкогольных коктейлей и сладко-острых сочетаний. Поскольку в "Тайском сауэре" выражены не только нотки кокоса и цитрусовых, но и перца чили.

Ну и не могла проигнорировать изюминку коктейля — инстаграмную подачу с шаром, который делают с помощью флейвербластера*.

*прибор для образования ароматического шара на коктейлях

Флейвербластер Фото: https://www.liquor.com/flavour-blaster-bar-tool-5075579

К слову, вы такое увидите только в концептуальных барах, у которых есть цель не только удивить вкусом коктейля, а и эстетически удовлетворить клиента. Старший бармен Руслан добавил, что именно этот шар сделал коктейль популярным в барной карте.

Держится эффект шара около 30 секунд и имеет сладкий запах. Да, именно столько времени есть, чтобы сфотографировать оригинальный сауэр.

"Тайский сауэр" без эффекта шара Фото: Сегодня

Обычно в разгар вечера бармены делают около 20 таких сауэров, а столичные ленты Instagram пополняются коктейлем, который все хотят попробовать.

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