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Тарты с шоколадным ганашом: рецепт от Григория Германа

Сегодня, 11:52

Особый вкус десерту придает малиновый джем

Изысканные десерты, даже если это всемирно известная выпечка, – это не всегда сложно. В программе "Ранок з Україною" известный кулинар и телеведущий Григорий Герман поделился рецептом изысканных пирожных – тартов с шоколадным ганашом, с которым справятся даже не слишком опытные хозяйки. Особенность этого десерта – малиновый джем. Он и подчеркнет вкус шоколада.

Тарт с шоколадным ганашом

Фото: instagram.com/bakedbyregi/

Ингредиенты

  • Мука – 130 г
  • Какао – 10 г
  • Разрыхлитель для теста – 0,5 ч. л.
  • Масло сливочное – 115 г
  • Сахар – 130 г
  • Соль, джем, сушеная малина

Для ганаша

  • Сливки 35% – 225 г
  • Шоколад темный 60% – 100 г
  • Шоколад молочный 30% – 40 г

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Способ приготовления

  1. Начать приготовление десерта следует из теста, оно простое – песочное. Смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Перемешать и добавить сливочное масло комнатной температуры. Заместить тесто. Выложить тесто в формочки и отправить в холодильник на 30-40 минут.
  2. Тем временем можно приготовить ганаш. Для этого нужно разогреть сливки в сотейнике, как только они начнут кипеть, убрать с огня и добавить измельченный шоколад. Оставить ганаш охлаждаться.
  3. Охлажденные тарты отправить в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15 минут. Готовые тарталетки достать из духовки и оставить остывать. Через 10-15 минут достать тарты из формочек и заполнить начинками.
  4. Выложить немного малинового джема, он даст десерту замечательный фруктовый акцент, а дальше залить ганашом. Украсить тарты сушеной малиной и дать застыть в холодильнике.

Здесь найдете рецепт баскского чизкейка.

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