Тарты с шоколадным ганашом: рецепт от Григория Германа
Особый вкус десерту придает малиновый джем
Изысканные десерты, даже если это всемирно известная выпечка, – это не всегда сложно. В программе "Ранок з Україною" известный кулинар и телеведущий Григорий Герман поделился рецептом изысканных пирожных – тартов с шоколадным ганашом, с которым справятся даже не слишком опытные хозяйки. Особенность этого десерта – малиновый джем. Он и подчеркнет вкус шоколада.
Ингредиенты
- Мука – 130 г
- Какао – 10 г
- Разрыхлитель для теста – 0,5 ч. л.
- Масло сливочное – 115 г
- Сахар – 130 г
- Соль, джем, сушеная малина
Для ганаша
- Сливки 35% – 225 г
- Шоколад темный 60% – 100 г
- Шоколад молочный 30% – 40 г
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Способ приготовления
- Начать приготовление десерта следует из теста, оно простое – песочное. Смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Перемешать и добавить сливочное масло комнатной температуры. Заместить тесто. Выложить тесто в формочки и отправить в холодильник на 30-40 минут.
- Тем временем можно приготовить ганаш. Для этого нужно разогреть сливки в сотейнике, как только они начнут кипеть, убрать с огня и добавить измельченный шоколад. Оставить ганаш охлаждаться.
- Охлажденные тарты отправить в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15 минут. Готовые тарталетки достать из духовки и оставить остывать. Через 10-15 минут достать тарты из формочек и заполнить начинками.
- Выложить немного малинового джема, он даст десерту замечательный фруктовый акцент, а дальше залить ганашом. Украсить тарты сушеной малиной и дать застыть в холодильнике.
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