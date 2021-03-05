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Как правильно составить сырную тарелку – наша инструкция с экспертом по этикету

Сегодня, 14:40

Когда-то считалось, что сырная тарелка – блюдо для мужчин, сегодня ее можно собрать на 8 Марта

Сырная тарелка – это всегда празднично. И почему бы не включить ее в меню на 8 Марта? Или даже нет – купить сыр, орехи с фруктами и сделать сырную тарелку в качестве подарка? В нашем календаре праздников найдете еще 5 небанальных идей подарков. Но чтобы сырная тарелка была идеальной, нужно знать, какой брать сыр, как его резать и выкладывать и что подавать к нему. В этих тонкостях помогла разобраться эксперт делового и светского этикета Юлия Юдина.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

Что такое сырная тарелка?

"Сырная тарелка считается классической французской закуской. Изначально ее подавали исключительно в качестве десерта или как закуску к крепкому алкоголю. Поэтому долгое время, считалось, что сырная тарелка – блюдо для мужчин. Годы идут, а с ними меняются и понятия гендерно-определяемых блюд. Сейчас сырная тарелка, это закуска для всех, подаваемая, как правило, перед основным блюдом", – говорит Юлия Юдина.

Как скомпоновать сыры по вкусу и твердости?

В классическом варианте на тарелке должны присутствовать сыры шести вкусов: свежий, нейтральный, выраженный, острый и очень острый (острота выражается в насыщенности вкуса). Например:

  • Свежие и мягкие: рикотта, моцарелла, фета
  • Мягкие с выраженным вкусом: бри, камамбер
  • Полумягкие: гауда, эдам
  • Твердые: маасдам, эмменталь
  • Твердые выраженные: пармезан, грюйер
  • Острые с плесенью: горгондзола, дорблю, рокфор

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Сколько сортов должно быть на тарелке?

По этикетным нормам – не менее пяти.

Какие дополнительные ингредиенты можно добавить на сырную тарелку?

Подайте на Новый год 2020 сырную тарелку
Подайте на Новый год 2020 сырную тарелку
Фото: Depositphotos

  • Фрукты, орехи, соусы добавляют каждому сорту сыра дополнительные оттенки вкуса, помогают ему лучше раскрыться
  • К мягким сырам подойдет груша и виноград. Универсальный компаньон – инжир
  • К голубым сырам можно подать мед или джем без кусочков фруктов
  • К острым сортам сухофрукты: финики, изюм, курагу, чернослив
  • К некоторым сортам сыра, интересную ноту может добавить зелень с выраженным вкусом: руккола, кинза, мята

Стоит-ли подавать к сырной тарелке хлеб?

Стоит. Это может быть – свежий багет с корочкой, тосты, хлебные палочки или крекер. Один важный момент – вкус оного должен быть нейтральным!

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Как правильно нарезать сыр?

Существует два способа нарезки и подачи сыра. Первый: сыр подаётся большими кусками, чтобы каждый мог отрезать себе кусочек самостоятельно. Второй: сыр нарезается мелкими кубиками или треугольниками. Твердые сыры можно нарезать ломтиками.

Как сервировать и подать сырную тарелку?

Сыр выкладывают на деревянную доску, либо на обычное фарфоровое, стеклянное, керамическое блюдо. Кусочки сыра располагаем по часовой стрелке от нежных к пикантным. Такая последовательность нужна для того, чтобы сыры не впитали быстро вкус и аромат рядом находящегося сорта. В центр выкладываются фрукты, орехи и соусы. Хлеб подают отдельно. При сервировке и подаче можно использовать шпажки, десертные вилки и ножи. Вот, пожалуй, и все основные премудрости. Подбирайте вино, зовите гостей и пробуйте эту жизнь на вкус!

"Хочется вспомнить фразу Клифтона Фадимана: "Сыр может разочаровать. Он может быть скучным, он может быть примитивным, он может быть чересчур утонченным. Однако сыр все равно остается прыжком молока в бессмертие!".
Предстает-ли "бессмертие" перед нашими глазами в образе сырной тарелки – судить не берусь, но то, что это "неземное удовольствие" – утверждаю смело!".

Здесь узнаете, как правильно по этикету есть спагетти.

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