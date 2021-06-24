Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Спагетти из кабачка – рецепт для тех, кто на диете

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 июня, 14:06
Копировать ссылку
Кабачки – самый диетический продукт, который только можно придумать. Их можно не просто жарить и тушить, а и сделать из них спагетти. В качестве соуса – немного оливкового масла и специи по вкусу
Спагетти из кабачков от Марины Кухар
Спагетти из кабачков от Марины Кухар

Пожалуй, это один из самых ходовых овощей начала и середины лета. Из кабачков можно приготовить достаточно много неожиданных блюд и это всегда вкусно и полезно. Телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар поделилась рецептом спагетти из кабачков. Овощи должны быть молодые, очищать от кожуры их не нужно. Это не только быстрая еда, в ней к тому же минимум калорий.

А как с максимальной пользой провести это лето – узнайте из нашего календаря лайфхаков.

Спагетти из кабачков – рецепт

Ингредиенты на 1 порцию

  • Небольшой кабачок – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зеленый укроп – пучок
  • Сок из половины лимона
  • Оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать тонкими длинными полосками – это удобно делать с помощью терки для корейской моркови.
  2. Затем овощ нужно бросить в кипяток на 30-40 секунд, так спагетинки остаются хрустящими.
  3. Выложить на тарелку и полить соусом из оливкового масла, натертого чеснока, лимонного сока, мелко нарезанного зеленого укропа.

Как приготовить гренки с тартаром из лосося по рецепту ведущего "Ранок з Україною" Григория Германа, смотрите в видео.

И еще 10 полезных салатов из сезонных овощей собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Спецтема
Дороже просто не найдешь
Самый дорогой фитнес-центр
За что такие деньги?
Обратный отсчет
12
дней
04
часов
39
минут
14
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Лайфхак дня
Как собрать чемодан в отпуск за 15 минут
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять