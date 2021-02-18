Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Интересно, что изначально солянка была рыбной

Солянка – это густой суп, который даже супом сложно назвать, а скорее – первым и вторым в одной тарелке. Все из-за ее густоты и большого количества ингредиентов. Прародителем солянки был густой наваристая рыбная похлебка, которую готовили как закуску под крепкие напитки, да и по утрам ее ели, спасаясь от похмелья. Со временем в солянку стали добавляться новые и новые составляющие. Поэтому не просто так ее называют сборной. Сегодня солянка в списке самых известных супов мира, бывает мясной, грибной и рыбной. К вашему вниманию вкусный рецепт мясной солянки.

Солянка мясная сборная

Рецепт солянки домашней Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г

Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г

Маслины без косточек – 100 г

Сметана – 100 г

Черный перец горошком – 10 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Растительное масло – 3 ст. л.

Маринованные огурцы – 2-4 шт.

Морковь – 2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль, зелень – по вкусу

Лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа. Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками. Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо. Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой. Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить еще 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса. Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками. Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.

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