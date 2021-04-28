Сочная и ароматная буженина на Пасху: рецепт Максима Сикоры

В семье телеведущего жена Наталья готовит буженину на праздничный стол

На Пасху в каждой семье готовят свои коронные блюда из мяса, которыми на праздничном столе будут угощаться все члены семьи. Так, в семье телеведущего Максима Сикоры жена Наталья готовит сочную и ароматную буженину, рецептом приготовления которой ведущий охотно поделился.

Ингредиенты:

мясо свинины – 3,5 кг

лавровый лист – 6-7 шт.

сухой базилик – 1,5 ч.л.

розмарин – 1,5 ч.л.

кориандр молотый – 1,5-2 ч.л.

паприка сушеная – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

чеснок гранулированный – 2 ч.л.

мускатный орех – щепотка

корица – щепотка

соль – 1,5 ст.л.

мед

1. Берем мясо свинины весом 3,5 килограмма (мясо может быть с бедра, или шейной части) и делаем проколы по всему периметру куска мяса ножом в полтора-два сантиметра в диаметре. Затем мясо откладываем и беремся за приготовление смеси специй для маринования.

2. Берем лавровый лист, сухой базилик, розмарин, молотый кориандр, паприку сушеную, черный перец, также молотый, чеснок гранулированный. Обязательно добавляем щепотку молотого мускатного ореха и корицы. Это придаст вкусу выразительности и пряного аромата. Но, надо смотреть, чтобы не переборщить. Ореха и корицы нужно совсем немного. Дальше добавляем полторы столовые ложки соли и все вместе тщательно перемешиваем.

Затем хорошо смазываем кусок мяса смесью специй. Надо не забыть об отверстиях, в них также должны попасть приправы. Потом оставляем заправленное мясо на ночь, а еще лучше на сутки в холодильник мариноваться. После такой выдержки мясо готово к запеканию.

Буженина в духовке Фото: Depositphotos

3. Перед запеканием смазываем мясо оливковым маслом (просто руками). Первые 20 минут запекаем при температуре 200 градусов. Затем – полтора-два часа (в зависимости от режима вашей духовки) при температуре 150-160 градусов.

Если Вы любите более пикантный вкус и хрустящую корочку, можно в стакане смешать столовую ложку меда и чайную ложку любой горчицы и смазать этой смесью мясо после запекания. И поставить на 5-10 минут на "гриль". То, что нужно, чтобы разговеться после длительного поста.

Рецепт буженины в рассоле – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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