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Сочная и ароматная буженина на Пасху: рецепт Максима Сикоры

Сегодня, 11:35

В семье телеведущего жена Наталья готовит буженину на праздничный стол

На Пасху в каждой семье готовят свои коронные блюда из мяса, которыми на праздничном столе будут угощаться все члены семьи. Так, в семье телеведущего Максима Сикоры жена Наталья готовит сочную и ароматную буженину, рецептом приготовления которой ведущий охотно поделился.

Ингредиенты:

  • мясо свинины – 3,5 кг
  • лавровый лист – 6-7 шт.
  • сухой базилик – 1,5 ч.л.
  • розмарин – 1,5 ч.л.
  • кориандр молотый – 1,5-2 ч.л.
  • паприка сушеная – 0,5 ч.л.
  • перец черный молотый – 1 ч.л.
  • чеснок гранулированный – 2 ч.л.
  • мускатный орех – щепотка
  • корица – щепотка
  • соль – 1,5 ст.л.
  • мед

1. Берем мясо свинины весом 3,5 килограмма (мясо может быть с бедра, или шейной части) и делаем проколы по всему периметру куска мяса ножом в полтора-два сантиметра в диаметре. Затем мясо откладываем и беремся за приготовление смеси специй для маринования.

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2. Берем лавровый лист, сухой базилик, розмарин, молотый кориандр, паприку сушеную, черный перец, также молотый, чеснок гранулированный. Обязательно добавляем щепотку молотого мускатного ореха и корицы. Это придаст вкусу выразительности и пряного аромата. Но, надо смотреть, чтобы не переборщить. Ореха и корицы нужно совсем немного. Дальше добавляем полторы столовые ложки соли и все вместе тщательно перемешиваем.

Затем хорошо смазываем кусок мяса смесью специй. Надо не забыть об отверстиях, в них также должны попасть приправы. Потом оставляем заправленное мясо на ночь, а еще лучше на сутки в холодильник мариноваться. После такой выдержки мясо готово к запеканию.

Буженина в духовке
Буженина в духовке
Фото: Depositphotos

3. Перед запеканием смазываем мясо оливковым маслом (просто руками). Первые 20 минут запекаем при температуре 200 градусов. Затем – полтора-два часа (в зависимости от режима вашей духовки) при температуре 150-160 градусов.

Если Вы любите более пикантный вкус и хрустящую корочку, можно в стакане смешать столовую ложку меда и чайную ложку любой горчицы и смазать этой смесью мясо после запекания. И поставить на 5-10 минут на "гриль". То, что нужно, чтобы разговеться после длительного поста.

Рецепт буженины в рассоле – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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