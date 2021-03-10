Сколько блинов можно съесть за один раз и как их сделать диетическими

Не больше трех, а готовить их желательно не из пшеничной муки

На Масленицу все будут есть блины. Кто-то понемногу, кто-то – без ограничений. Есть те, кто с огромной ответственностью относится к этому празднику и даже прислушиваются к гороскопам, выбирая начинку под свой знак зодиака. Но есть те, для которых важно влезть в одежду по окончании Масленичной недели. Итак, сколько можно съесть блинов за раз, как их сделать более диетическими, да и вообще: блины – это полезно? Нутрициолог Яна Легеза высказала свое мнение по этому поводу.

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Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Блины – насколько они вредны?

"Блины – это сырое тесто! Это сочетание белка с быстрыми углеводами и не есть очень полезно в принципе. Если вас беспокоит лишний вес, то раз в месяц можно, если вес приходит в норму и хочется себя порадовать", – говорит Яна Легеза.

Сколько блинов можно съесть за раз?

Их скорее не нужно. Их можно. Если один блин человек съест на праздник, то ничего страшного не случится. Это касается людей, у которых есть определенные ограничения. Как правило, человек, который не на диете, за питанием не следит и никаких проблем со здоровьем особо нет, то штуки четыре съесть можно. Если мы говорим о диетологии, то пару блинов, не больше.

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Чтобы сделать блины диетическими, нужно

Фото: instagram.com/yashyulya/

Бросать меньше сахара. Кому сахар нельзя, можно заменить стевией.

Делать их на безглютеновой муке. Это может быть кукурузная, гречневая, рисовая, амарантовая. Плюс добавлять крахмал. Блины будут меньше калорийными, более диетическими.

Чтобы блин был более полезным, тогда

Не нужно есть их с вареньем, джемом, сгущенкой, чтобы не пересладить. Берите крем-сыр или лосось. Приготовьте овощные начинки. Или с запеченным предварительно яблоком с медом и корицей. Вот такие блины будут более-менее полезными.

Кому блины нельзя?

Блины – это не полезно и они противопоказаны людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника. До излечения есть блины нельзя.

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