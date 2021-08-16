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Шотландские шортбред – рецепт быстро тающего во рту печенья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 августа, 14:31
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Традиционная форма печенья – треугольная, но это не обязательно. За счет большого количества сливочного масла в рецептуре шортбред максимально нежные, а лучшее дополнение к ним – орехи и шоколад
Печенье шортбред - рецепт
Печенье шортбред - рецепт / Фото: instagram.com/jenyaenergizer/

Как утверждают на родине этого печенья – Шотландии, – рецепт шортбреда был создан еще в 12-ом веке. Тогда оно выпекалось на дрожжах с сахаром, после выпекания подсушивалось при комнатной температуре. Поэтому и такое название выпечки, шортбред можно перевести, как "короткий хлеб". С годами рецепт улучшался, теперь в нем нет никаких дрожжей, зато есть хорошее сливочное масло. Мы рассказывали, как приготовить валлийское печенье, гордость Британии, теперь познакомьтесь с рецептом и особенностями шортбреда. В этом материале узнаете, где подготовиться к пикнику по выгодным ценам.

Тонкости шортбреда, которые нужно знать перед приготовлением

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Обязательно возьмите часть рисовой муки, это придаст печенью характерный хруст. Выпекать нужно при низких температурах, ведь традиционный шортбред должен быть белым или светло-золотистым. После выпекания дайте печенью отдохнуть, оно должно немного подсохнуть.

Форма печенья может быть разной, но традиционно шортбредам придают форму брусочков и треугольников, последние которые якобы напоминали подол платья королевы.

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Печенье шортбред – рецепт

Печенье шортбред с шоколадом
Печенье шортбред с шоколадом / Фото: instagram.com/irinka_smotrova/

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Ингредиенты

  • Сливочное масло – 115 г
  • Сахарная пудра – 80 г
  • Мука пшеничная – 100 г
  • Мука рисовая – 30 г
  • Соленый арахис или грецкие орехи – 80 г
  • Шоколад для украшения

Способ приготовления

  1. Жареный соленый арахис мелко измельчить, но не в муку.
  2. Сливочное масло комнатной температуры растереть 1-2 минуты с сахарной пудрой. Всыпать два вида муки и перемешать.
  3. Добавить измельченный арахис, перемешать.
  4. Обвернуть в пищевую пленку, придать форму плоского квадрата и убрать в холодильник на 20 минут. Сформировать печенье удобной формы, выпекать на пергаменте, смазанном сливочным маслом, 25 минут при температуре 160 градусов.
  5. Дать печенью остыть и украсить растопленным шоколадом.

Любите несладкую выпечку? Тогда приготовьте киш с тунцом и шпинатом. Подробности рецепта – в видео.

15 рецептов удивительного домашнего печенья найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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