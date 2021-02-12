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Шоколадный кекс с глазурью мокка: главный десерт Финляндии 14 февраля

Сегодня, 12:36

Простым в приготовлении, но невероятно вкусным, им угощают любимых и друзей

А знали ли вы, что в Финляндии День святого Валентина еще и День друзей? Нет, романтика и любовь 14 февраля там тоже витает. Так же, как и у нас, дарят девушкам цветы и сладости, мужчины получают приятные презенты. Конечно, к этой дате готовятся заблаговременно, чтобы праздник прошел на высоком уровне. Если вы пока еще в раздумьях, чем удивить, а кому-то и покорить своих любимых, воспользуйтесь LOVEхаками для влюбленных ко Дню святого Валентина.

Итак, Финляндия. Страна-чемпион по потреблению кофе. И не удивительно, почему главный десерт 14 февраля там – шоколадный кекс с глазурью мокка – имеет насыщенный кофейный аромат. Попробуйте и вы приготовить моккапалат, рецепт его прост, а сам кекс оставит прекрасное послевкусие.

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Шоколадный финский кекс с глазурью мокка

Фото: instagram.com/visuaalinenelamys/

Ингредиенты

  • 200 г – маргарин или сливочное масло
  • 4 шт. – яйца
  • 400 мл – сахар
  • 600 мл – мука
  • 3 ст. л – какао-порошок
  • 3 ч. л – разрыхлитель
  • 3 ч. л – ванильный сахар
  • 200 мл – молоко

Глазурь

  • 100 г – растопленное масло или маргарин
  • 100 мл – холодный кофе
  • 450 г – сахарная пудра
  • 2-4 ст. л – какао-порошок
  • 2 ч. л – ванильный сахар
  • Кондитерская посыпка

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Способ приготовления

  1. Растопите и затем остудите масло.
  2. Взбейте яйца с сахаром до образования пены.
  3. Аккуратно влейте масло.
  4. Отдельно смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар.
  5. Смешайте яйца с сахаром и сухие ингредиенты, добавьте молоко.
  6. Распределите по противню, застеленному бумагой для выпечки.
  7. Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах.
  8. Смешайте все ингредиенты для глазури и распределите по кексу, когда он остынет.

Здесь найдете рецепт невероятно вкусного баскского чизкейка.

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