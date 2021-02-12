Шоколадный кекс с глазурью мокка: главный десерт Финляндии 14 февраля

Простым в приготовлении, но невероятно вкусным, им угощают любимых и друзей

А знали ли вы, что в Финляндии День святого Валентина еще и День друзей? Нет, романтика и любовь 14 февраля там тоже витает. Так же, как и у нас, дарят девушкам цветы и сладости, мужчины получают приятные презенты. Конечно, к этой дате готовятся заблаговременно, чтобы праздник прошел на высоком уровне. Если вы пока еще в раздумьях, чем удивить, а кому-то и покорить своих любимых, воспользуйтесь LOVEхаками для влюбленных ко Дню святого Валентина.

Итак, Финляндия. Страна-чемпион по потреблению кофе. И не удивительно, почему главный десерт 14 февраля там – шоколадный кекс с глазурью мокка – имеет насыщенный кофейный аромат. Попробуйте и вы приготовить моккапалат, рецепт его прост, а сам кекс оставит прекрасное послевкусие.

Шоколадный финский кекс с глазурью мокка

Фото: instagram.com/visuaalinenelamys/

Ингредиенты

200 г – маргарин или сливочное масло

4 шт. – яйца

400 мл – сахар

600 мл – мука

3 ст. л – какао-порошок

3 ч. л – разрыхлитель

3 ч. л – ванильный сахар

200 мл – молоко

Глазурь

100 г – растопленное масло или маргарин

100 мл – холодный кофе

450 г – сахарная пудра

2-4 ст. л – какао-порошок

2 ч. л – ванильный сахар

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Способ приготовления

Растопите и затем остудите масло. Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Аккуратно влейте масло. Отдельно смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Смешайте яйца с сахаром и сухие ингредиенты, добавьте молоко. Распределите по противню, застеленному бумагой для выпечки. Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах. Смешайте все ингредиенты для глазури и распределите по кексу, когда он остынет.

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