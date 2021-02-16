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Шарлотка с хурмой – рецепт оригинальной зимней выпечки от Григория Германа

Сегодня, 11:55

Этот десерт станет вызовом традиционной шарлотке с яблоком

Вкусная выпечка – это всегда хорошо, а когда эта выпечка готовится с одним из самых полезных фруктов зимы – хурмой – вдвойне приятней. Кулинар и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман продолжает удивлять оригинальными рецептами. В авторской рубрике "Вкусное утро" кулинар рассказал, как приготовить особый зимний десерт – шарлотку с хурмой.

"Шарлотка с яблоками – пожалуй, самый популярный десерт на наших просторах. Казалось бы, он несколько прост, что изменить его просто невозможно. Но сегодня я расскажу, как приготовить шарлотку с хурмой, уверяю, этот вкус еще как вас удивит!" – говорит Григорий Герман.

Шарлотка с хурмой

Ингредиенты

  • Хурма – 2 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Мука – 160 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сахарная пудра – 1 ст. л.
  • Корица, ваниль

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Способ приготовления

  1. В большую миску вбить яйца и высыпать сахар. Хорошо взбить с помощью блендера. К смеси добавить разрыхлитель, сахар, ваниль и корицу, перемешать. Засыпать муку и взбить до однородной массы.
  2. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить тесто. Хурму нарезать слайсами, шириной 4-5 мм и закинуть в тесто. Во время выпекания тесто поднимется, а фрукт наоборот – опустится внутрь.
  3. Запекать пирог в духовке, разогретой до 170 градусов, в течении 40 минут.

Здесь найдете рецепты 3 всемирно известных пирогов.

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