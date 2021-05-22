Сезон спаржи: как ее выращивают и почему она такая дорогая

Спаржа – очень полезное растение, ведь содержит большое количество микроэлементов и витаминов

Сезон спаржи Фото: Pexels

В Украине сезон спаржи. Она продолжает завоевывать сердца украинцев. И если раньше аспарагус привозили только из-за рубежа, то теперь его выращивают и в Украине. Правда, стоит он до сих пор недешево – более 300 гривен за килограмм. Почему кусается цена и что можно приготовить из спаржи, узнавала ведущая Юлия Галушка в эфире программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чем полезна спаржа

Спаржа – очень полезное растение, ведь содержит большое количество микроэлементов и витаминов. В ней большое количество полезных витаминов группы А, С, Е. Минералов – калий, кальций, магний, фосфор, цинк, а также белки и клетчатку – она ​​нормализует работу кишечника и укрепляет сердце. А еще – фолиевую кислоту, которая снижает риск развития депрессии и укрепляет нервную систему.

Почему спаржа такая дорогая

Агроном Юрий Белалов говорит, что спаржа – многолетняя культура, которая может плодоносить от 8 до 20 лет. Но первые плоды спаржа дает только через несколько лет после посадки. В сезон, который длиться до 2 месяцев, урожай собирают несколько раз на день и только вручную.

По словам эксперта, спаржа такая дорогая в Украине, потому что про нее мало кто знает. Кроме того, сезон спаржи короткий, поэтому все спешат полакомиться ею.

Спаржа подходит для приготовления самых разных блюд Фото: freepik.com

Как приготовить гарнир из спаржи: рецепт

Понадобиться:

Спаржа – 200 гр

Яйце – 4 шт.

Лимон – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр

Сливки – 50 гр

Петрушка

Промыть спаржу, отрезать твердую часть и очистить стебли. Положить в раскаленную сковородку и добавить немного воды или бульона и закрыть крышкой, чтобы спаржа была более мягкой. Для соуса необходимо в мало протереть через сито яичные желтки, добавляем туда сок половины лимона, 50 мл сливок, соль, перец. Выкладываем спаржу, поверх него соус, и еще сверху рубленый белок с зеленью.

Что еще можно приготовить из спаржи и кому ее есть категорически нельзя – смотрите детальнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, как правильно мыть овощи и зелень.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться