Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сезон спаржи: как ее выращивают и почему она такая дорогая

Сегодня, 08:00

Спаржа – очень полезное растение, ведь содержит большое количество микроэлементов и витаминов

Сезон спаржи
Сезон спаржи
Фото: Pexels

В Украине сезон спаржи. Она продолжает завоевывать сердца украинцев. И если раньше аспарагус привозили только из-за рубежа, то теперь его выращивают и в Украине. Правда, стоит он до сих пор недешево – более 300 гривен за килограмм. Почему кусается цена и что можно приготовить из спаржи, узнавала ведущая Юлия Галушка в эфире программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чем полезна спаржа

Спаржа – очень полезное растение, ведь содержит большое количество микроэлементов и витаминов. В ней большое количество полезных витаминов группы А, С, Е. Минералов – калий, кальций, магний, фосфор, цинк, а также белки и клетчатку – она ​​нормализует работу кишечника и укрепляет сердце. А еще – фолиевую кислоту, которая снижает риск развития депрессии и укрепляет нервную систему.

Почему спаржа такая дорогая

Агроном Юрий Белалов говорит, что спаржа – многолетняя культура, которая может плодоносить от 8 до 20 лет. Но первые плоды спаржа дает только через несколько лет после посадки. В сезон, который длиться до 2 месяцев, урожай собирают несколько раз на день и только вручную.

По словам эксперта, спаржа такая дорогая в Украине, потому что про нее мало кто знает. Кроме того, сезон спаржи короткий, поэтому все спешат полакомиться ею.

Спаржа подходит для приготовления самых разных блюд
Спаржа подходит для приготовления самых разных блюд
Фото: freepik.com

Как приготовить гарнир из спаржи: рецепт

Понадобиться:

  • Спаржа – 200 гр
  • Яйце – 4 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр
  • Сливки – 50 гр
  • Петрушка
  1. Промыть спаржу, отрезать твердую часть и очистить стебли. Положить в раскаленную сковородку и добавить немного воды или бульона и закрыть крышкой, чтобы спаржа была более мягкой.
  2. Для соуса необходимо в мало протереть через сито яичные желтки, добавляем туда сок половины лимона, 50 мл сливок, соль, перец.
  3. Выкладываем спаржу, поверх него соус, и еще сверху рубленый белок с зеленью.

Что еще можно приготовить из спаржи и кому ее есть категорически нельзя – смотрите детальнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, как правильно мыть овощи и зелень.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
10 способов максимально вкусно воспользоваться сезоном спаржи Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд Как приготовить жареную соевую спаржу с грибами Как правильно готовить сушеную спаржу
рецепт спаржа полезное питание
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 00:32Звездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

Вчера, 14:03Звездно

Соседов о Примадонне: Пугачева всем надоела, как собака – и Киркорову, и мне

Вчера, 12:45Звездно

После второго полуфинала Евровидения букмекеры изменили ставки. Украину подвинула Швейцария

Вчера, 12:42Звездно

Он спас меня: разведенная Алина Гросу подтвердила роман с российским актером

20 маяЗвездно

Go_A принесли Украине новый рекорд на Евровидении-2021

20 маяВкусно

15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто

20 маяАктуально

ТОП-7 развлечений на каждый день недели: для себя, семьи и друзей

20 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 20 мая для всех знаков зодиака: Львы, будьте смелее в своих желаниях!

20 маяEvents

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

19 маяЗвездно

Постановщик номера Go_A на Евровидении взбешен из-за обвинений в плагиате: Во мне кипит

19 маяEvents

Как применять соду на участке: ТОП-7 лайфхаков для садоводов

19 маяEvents

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

19 маяЗвездно

Go_A на Евровидении борется за лидерство с Manizha. Оба выступления – рекордсмены по просмотрам

19 маяВкусно

12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

19 маяЗвездно

Постановщиков номера Go_A на Евровидении-2021 обвинили в краже идеи: детали скандала

19 маяЗдорово

Какой чай поможет взбодриться лучше кофе и преодолеть стресс

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять