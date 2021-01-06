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Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Сегодня, 11:14

Рецепт приготовления кутьи на Сочельник

Кутья – главное блюдо, которое украшает праздничный стол на Сочельник. Рецепты ее приготовления есть у каждой хозяйки: от кутьи с сухофруктами и цукатами до кутьи из риса. Ниже – классический вариант этого блюда.

Рецепт кутьи из пшеницы классический

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пшеница – 350 г
  • Мак – 50-100 г
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Орехи грецкие или фундук – 100 г
  • Изюм – 100 г
  • Курага – 100 г (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Пшеницу помыть и замочить в воде на 2-3 часа.
  2. Затем варить крупу на среднем огне 2.5 – 3 часа, чтобы стала мягкой, но сильно не разварилась.
  3. Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, мак растереть до появления "макового молочка" (остатки воды от запаривания белеют).
  4. К пшенице добавить 2-3 ст.л. меда.
  5. Изюм и курагу залить теплой водой и дать немного постоять.
  6. Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Потом орехи измельчить.
  7. К пшенице добавить мак, орехи и изюм. Все перемешать.
  8. По желанию добавить курагу и узвар. Кутья на Рождество готова.

Полезный совет

Блюдо должно быть сочным, медовая заливка его пропитает и в небольшом избытке останется на дне блюда. Подавать кутью теплой или охлажденной.

Здесь собраны рецепты мясных блюд на Рождество и рецепты ароматной рождественской выпечки.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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