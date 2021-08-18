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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Сало в пакете – все тонкости и рецепт самой украинской закуски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 августа, 14:29
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Выбирайте самый свежий продукт, по желанию – с прослойкой. Сало нужно варить минимум два часа, а перед этим оно должно некоторое время побыть в специях. Когда сало приготовится, дайте ему остыть в воде
Секреты самого вкусного вареного сала
Секреты самого вкусного вареного сала / Фото: instagram.com/yuliya_moroshkina/

Для одних сало – это продукт под грифом "запрещено", другие без него не представляют свой рацион. Мы уже рассказывали, что сало можно и даже нужно есть, но с умом. Теперь узнаем, как сварить сало в пакете со специями и получить достойную закуску. Если планируете пикник, то из этого материала узнаете, как выгодно к нему подготовиться.

Секреты вкусного сала, вареного в пакете

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Хотите действительно вкусную закуску, то выбирайте только свежее сало. Любите, чтобы было мясо, то нужно брать грудинку. Обязательно перед приготовлением протрите сало салфетками.

Кусок сала можно разрезать на крупные куски, а можно скрутить в рулет, завязав его ниткой.

Специи могут быть любые, все зависит от личных предпочтений. Но базовый набор – соль, перец молотый и горошком, лавровый лист.

Важно, чтобы соль была крупного помола и ее нужно класть, как того требует рецепт. Досаливать уже сваренное сало – не вкусно.

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Хорошо, если сало полежит в специях несколько часов, за это время они хорошо его пропитают. Для варки берите большую кастрюлю.

Ведь сало нужно варить на самом слабом кипении и долго, а сделать это можно только в глубокой емкости. Чтобы пакет во время варки не раскрылся, прикрепите его к краям кастрюли прищепкой.

После того, как сало сварится, а это занимает 2 часа, оно должно остыть в воде. Потом поместите его в прохладное место, чтобы сало настоялось. Хранить вареное сало нужно в фольге.

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Сало в пакете – рецепт

Вареное сало
Вареное сало / Фото: instagram.com/lidanikolaivna/

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Ингредиенты

  • Сало – 600 г
  • Паприка – 3 ст. л.
  • Соль крупного помола – 2 ст. л.
  • Черный, красный перец – по вкусу
  • Душистый перец – 10 горошин
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовления

  1. Соединить все специи и обтереть ними сало. Поместить в пакет для варки и оставить мариноваться минимум 1 час.
  2. Положить сало в большую кастрюлю, залить водой и варить после закипание еще 2 часа, периодически переворачивая. Варить нужно на слабом огне.
  3. После сало должно остыть в воде. Когда сало полностью остынет, достать из пакета и завернуть в фольгу.

К салу можно подать салат из огурцов, засоленных экспресс-методом. Как его приготовить – смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить свинину вкусно и чтобы ничего не испортить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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