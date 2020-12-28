Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Классический рецепт вкусного салата "Мимоза"

"Мимоза" – такой себе весенний привет декабрю. Понятно, что все благодаря красивому украшению салата (желток), – это блюдо напоминает цветки мимозы. Ну и конечно, лет 30 тому назад симпатичная "Мимоза", наравне с оливье и холодцом, была неотъемлемой частью новогоднего стола. И если вдруг вам захочется приготовить этот салат, то почему бы и нет?

Готовить его несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол. В идеале "Мимозу" нужно готовить вечером накануне праздника или за день до прихода гостей.

Классический рецепт салата "Мимоза"

Фото: freepik.com

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка рыбных консервов в масле (лучше всего сайра или горбуша)

3 картофелины

3 моркови

3-4 яйца

1 луковица

Майонез для заправки

Зелень для украшения

Способ приготовления:

Отварите морковь, картофель и яйца. Лук мелко нарежьте. Готовые овощи полностью охладите, яйца, сваренные вкрутую, залейте холодной водой. Затем все очистите. Отделите желтки от белков, раздельно натрите и то и другое на мелкой терке. Картофель и морковь тоже натрите. С консервов слейте жидкость, удалите косточки и разомните вилкой. Начинайте выкладывать салат слоями. Сначала рыбные консервы, которые будут "фундаментом", затем белки, морковь, лук, картофель. Между двумя слоями всегда идет слой майонеза. На картофель, который не покрывается майонезом, сверху осторожно высыпается тертый яичный желток, который надо распределить аккуратно, оставляя верхушку воздушной. Сверху салат можно украсить веточкой зелени.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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