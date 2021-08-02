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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

С черникой и лимоном: рецепт ароматного печенья к чаю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 августа, 14:09
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Черника – это не только полезная ягода, она – одна из лучших для выпечки. Благодаря своему цвету и аромату, печенье с черникой будет невероятным. Лимонная цедра придаст изысканную кислинку

Если вы не представляете себе, как это – покупать выпечку к чаю в магазине – то печенье с черникой и лимоном может стать вашим любимым. Сочетание этой ягоды с цитрусовым – красиво и ароматно, печенье станет украшением стола. Чтобы домашняя выпечка стала идеальна – важно знать эти 15 лайфхаков, а какие магазины предлагают самые выгодные цены для пикник-шопинга – читайте здесь.

Печенье с черникой и лимоном

Чернично-лимонное печенье
Чернично-лимонное печенье / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 2 1/2 чашки муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • 1/2 стакана масла
  • 1 стакан белого сахара
  • 2 яйца, слегка взбитых
  • 1 1/2 ч. л. экстракта лимона или лимонной цедры
  • 1/2 чашки молока
  • 1 чашка свежей черники или размороженной черники

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Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать противень для выпечки.
  2. Просейте вместе муку, разрыхлитель и соль.
  3. В большой миске разотрите сливочное масло с сахаром. Добавьте яйца и лимонный ароматизатор.
  4. В несколько приемов добавьте молоко и мучную смесь, начиная с молока. Аккуратно добавьте чернику, перемешайте.
  5. Набирая тесто двумя чайными ложками, выложите его на противень на расстоянии друг от друга.
  6. Выпекайте от 12 до 15 минут. Перед подачей печенье остудите.

Как приготовить гренки с тартаром из лосося и клубникой – узнаете из видео.

Здесь собраны еще 15 оригинальных рецептов домашнего печенья.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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