С черникой и лимоном: рецепт ароматного печенья к чаю

Если вы не представляете себе, как это – покупать выпечку к чаю в магазине – то печенье с черникой и лимоном может стать вашим любимым. Сочетание этой ягоды с цитрусовым – красиво и ароматно, печенье станет украшением стола. Чтобы домашняя выпечка стала идеальна – важно знать эти 15 лайфхаков, а какие магазины предлагают самые выгодные цены для пикник-шопинга – читайте здесь.
Печенье с черникой и лимоном
Ингредиенты
- 2 1/2 чашки муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1/2 стакана масла
- 1 стакан белого сахара
- 2 яйца, слегка взбитых
- 1 1/2 ч. л. экстракта лимона или лимонной цедры
- 1/2 чашки молока
- 1 чашка свежей черники или размороженной черники
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать противень для выпечки.
- Просейте вместе муку, разрыхлитель и соль.
- В большой миске разотрите сливочное масло с сахаром. Добавьте яйца и лимонный ароматизатор.
- В несколько приемов добавьте молоко и мучную смесь, начиная с молока. Аккуратно добавьте чернику, перемешайте.
- Набирая тесто двумя чайными ложками, выложите его на противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте от 12 до 15 минут. Перед подачей печенье остудите.
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