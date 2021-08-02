С черникой и лимоном: рецепт ароматного печенья к чаю

Черника – это не только полезная ягода, она – одна из лучших для выпечки. Благодаря своему цвету и аромату, печенье с черникой будет невероятным. Лимонная цедра придаст изысканную кислинку

Если вы не представляете себе, как это – покупать выпечку к чаю в магазине – то печенье с черникой и лимоном может стать вашим любимым. Сочетание этой ягоды с цитрусовым – красиво и ароматно, печенье станет украшением стола. Чтобы домашняя выпечка стала идеальна – важно знать эти 15 лайфхаков, а какие магазины предлагают самые выгодные цены для пикник-шопинга – читайте здесь.

Печенье с черникой и лимоном

Чернично-лимонное печенье / Фото: Pixabay

Ингредиенты

2 1/2 чашки муки

2 ч. л. разрыхлителя

1 щепотка соли

1/2 стакана масла

1 стакан белого сахара

2 яйца, слегка взбитых

1 1/2 ч. л. экстракта лимона или лимонной цедры

1/2 чашки молока

1 чашка свежей черники или размороженной черники

Способ приготовления

Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать противень для выпечки. Просейте вместе муку, разрыхлитель и соль. В большой миске разотрите сливочное масло с сахаром. Добавьте яйца и лимонный ароматизатор. В несколько приемов добавьте молоко и мучную смесь, начиная с молока. Аккуратно добавьте чернику, перемешайте. Набирая тесто двумя чайными ложками, выложите его на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте от 12 до 15 минут. Перед подачей печенье остудите.

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