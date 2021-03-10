Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Розовые блины: оригинальный рецепт Григория Германа к Масленице

Сегодня, 16:51

Подавать такие блины лучше всего к сельди

В авторской рубрике "Вкусное утро" Григорий Герман делится самыми лучшими блюдами и кулинарными лайфхаками. Специально к Масленице ведущий программы "Ранок з Україною" подготовил особый рецепт блинов из свеклы, идеальным дополнением которых является сельдь. Возьмите этот рецепт на вооружение и украсьте такими блинами праздничный стол на Масленицу. А чтобы эта Масленица запомнилась надолго, сделайте себе или своим друзьям подарок. Интересные варианты которых найдете в нашем мартовском календаре.

Для приготовления розовых блинов по рецепту Григория Германа понадобятся:

  • Отварная свекла – 1 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Мука – 100 г
  • Мак – 2 ч. л.
  • Масло – 2 ст. л.
  • Крем-сыр – 200 г
  • Яйца перепелиные (или куриные) – 2 шт.
  • Розовый лук – 1 шт.
  • Сельдь – 1 шт.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Укроп и соль

Читайте также:
Готовим французские блины на Масленицу – рецепт от Григория Германа

Способ приготовления

  1. Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать.
  2. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.
  3. Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.
  4. Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

Здесь найдете еще 3 рецепта разноцветных блинов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Блинный торт на Масленицу: 3 неожиданных рецепта Ваши блины снова не получились? Может, вы не знаете о своих ошибках Что делать, если блины получаются толстыми — 7 распространенных ошибок Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака
блины свекла рецепт селедка Григорий Герман
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Сегодня, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

Вчера, 20:19Звездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Вчера, 18:50Звездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

Вчера, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

8 мартаФаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

8 мартаЗвездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

8 мартаЗвездно

Главное из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

8 мартаВкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

8 мартаEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

8 мартаПсихо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

Новости партнеров

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять