Рождественское меню от Евгения Клопотенко: 3 праздничных блюда

Готовим марокканский салат, цветную капусту с соусом из тахини и рождественский кекс

К рождественскому меню нужно подходить с особой ответственностью. Во-первых, на столе должны стоять блюда из мяса и оригинальная и вкусная выпечка. Во-вторых, нужно не забыть о салатах и закусках. А поможет нам в этом Евгений Клопотенко. Кулинар предлагает приготовить на Рождество марокканский салат, цветную капусту с вкуснейшим соусом и испечь кекс. Подробности – ниже.

Фото: Евгений Клопотенко

Марокканский салат

"Марокканский салат с фасолью и апельсинами – это мой вариант популярной африканской закуски, который украсит рождественский стол. Причем вариантов этого салата очень много и везде встречаются самые разные ингредиенты. Но мне показалось, что этот вариант самый интересный. Красная фасоль в сочетании с цитрусами и маслинами создает необычный и очень пикантный вкус. Этот легкий и быстрый салат отлично подойдет как для вегетарианцев, так и для любителей экзотики", – говорит Евгений Клопотенко.

Что нам понадобится

1 шт. – апельсин

150 г – красная фасоль (консервированная)

1 шт. – лимон

1 шт. – болгарский перец

10 шт. – маслины (без косточек)

1 шт. – крымский лук

2 веточки – мята

1-2 ст. л. – оливковое масло

черный перец (свежемолотый), соль – по вкусу

Способ приготовления

Апельсин разрежьте пополам. С одной части снимите цедру. Снимите только верхнюю часть, без белого слоя, иначе горечь испортит вкус салата. Дольки апельсина очистите от пленок. У вас должно остаться только чистое апельсиновое филе. Лук и перец нарежьте кубиками, а маслины – пополам. Смешайте в миске апельсины, лук, перец и маслины, добавьте фасоль. Приготовьте соус. Cмешайте вилкой сок лимона и половины апельсина с оливковым маслом, заправьте салат. Добавьте мяту, приправьте перцем, солью и тонко нарезанной цедрой апельсина.

Цветная капуста с соусом из тахини

"Цветная капуста прекрасна сама по себе, а если добавить к ней какой-то интересный соус, получится просто божественно. Я решил приготовить цветную капусту с соусом из тахини, который часто используется в блюдах восточной кухни. Мне кажется, что это сочетание является идеальным".

Что нам понадобится

1 головка – цветная капуста (небольшая капуста)

0,5 ч. л. – сухие прованские травы

1 ст. л. – растительное масло

2 ст. л. – паста тахини

1 ст. л. – мед

1 ст. л. – лимонный сок

соль, перец – по вкусу

Как приготовить

Головку цветной капусты хорошо промойте и обсушите. Разрежьте капусту вдоль пополам, затем нарежьте каждую из половинок вдоль на слайсы толщиной примерно 1 см. Затем с помощью ножа отделите соцветия капусты от основания. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Обжарьте капусту до золотистой корочки с двух сторон, посолите и поперчите по вкусу, добавьте 0,5 ч.л. ароматных сухих трав. Для приготовления соуса смешайте пасту тахини (2 ст. л.) с 1 ст. л меда. Добавьте лимонный сок (1 ст. л.) и хорошо перемешайте. Если вы захотите сделать соус более жидким, добавьте немного теплой воды и перемешайте. При подаче полейте цветную капусту соусом из тахини.

Рождественский кекс

"Какое же Рождество без умопомрачительного аромата выпечки? Именно поэтому сегодня я приготовил для вас простой рецепт рождественского кекса с изюмом и апельсиновой цедрой. Небольшой секрет кроется в том, что я использовал сразу два вида муки, это придает выпечке немного оригинальности и новизны. Такой кекс станет идеальным угощением для всей семьи не только на праздники, но и каждый день", – говорит Евгений Клопотенко.

Что нам понадобится

150 г – кукурузная мука

200 г – мука пшеничная (+2 ст. л. для дрожжей)

200 мл – молоко

25 г – дрожжи

1 ч. л. – сахар ванильный

125 г – сахар

1 шт. – яйцо

50 мл – растительное масло

1 шт. – апельсин

100 г – изюм

30 мл – ром (или коньяк)

1 щепотка – соль

сахарная пудра, грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления

В теплом молоке (200 мл) растворите дрожжи (25 г), добавьте 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. пшеничной муки. Температура молока должна быть не более 38 градусов, иначе дрожжи могут погибнуть и ваше тесто не поднимется. Все перемешайте до однородности и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи начали свою работу. За это время появится дрожжевая "шапочка". Изюм (100 г) замочите в 30 мл рома или коньяка. В миске смешайте два вида муки – 150 г кукурузной муки и 200 г пшеничной, добавьте оставшийся сахар, 1 ч. л. ванильного сахара и щепотку соли. Затем добавьте яйцо и 50 мл растительного масла. Добавьте дрожжевую смесь. Замешайте очень мягкое однородное тесто. Оставьте тесто для подъема в теплом месте без сквозняков на 1 час. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Обомните тесто и вмешайте замоченный изюм. Натрите в тесто цедру одного апельсина. Аккуратно вымешайте тесто, чтобы изюм и цедра равномерно в нем распределились. Форму смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто. Оставьте на 30 минут в форме, чтобы тесто еще немного подошло. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 35-40 минут. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой и украсьте грецкими орехами (по желанию).

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