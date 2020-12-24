Рождественские пряники по рецепту кондитеров Елизаветы ІІ (видео)

Смотрим, записываем рецепт и выпекаем

К Рождеству готовы! Кондитеры семьи Елизаветы ІІ раскрыли королевские секреты выпекания пряников.

"В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика", – говорится в сообщении в Twitter.

К нему прилагается видеоролик, демонстрирующий замысловатое оформление и конструкцию сладкого угощения.

Как же приготовить "королевские" пряники — рассказываем в пошаговой инструкции.

Фото: royal.uk

Ингредиенты

1 кг – мука

14 г – сода

28 г – имбирь

335 г – сливочное масло

500 г – коричневый сахар

15 г – корица молотая

140 г – яйца (4 шт.)

175 г – сироп из сахара и лимона

1,5 кг – сахарная пудра

200 г – яичные белки (5-6 шт.)

50 г – лимонный сок

Способ приготовления

Добавить в муку соду, измельченный имбирь, корицу, перемешать. Добавить кусочки сливочного масла и продолжать перемешивать до появления крошек. Высыпать коричневый сахар. Добавить яйца и сироп, приготовленный из воды, сахара и лимона. Вымесить тесто, разделить на две части и раскатать. Поместить в холодильник на несколько часов. После того, как тесто охладится, раскатать его толщиной примерно в 5 мм и вырезать детали для домика. Детали выложить на противень и охладить, после выпекать около 18 минут. Для глазури просеять сахарную пудру, добавить белки и лимонный сок. Тщательно перемешать миксером. Готовые детали соединить, смазать глазурью.

Здесь найдете рецепты блюд, которые должны быть на столе в Рождество.

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