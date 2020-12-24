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Рождественские пряники по рецепту кондитеров Елизаветы ІІ (видео)

Сегодня, 13:31

Смотрим, записываем рецепт и выпекаем

К Рождеству готовы! Кондитеры семьи Елизаветы ІІ раскрыли королевские секреты выпекания пряников.

"В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика", – говорится в сообщении в Twitter.

К нему прилагается видеоролик, демонстрирующий замысловатое оформление и конструкцию сладкого угощения.

Как же приготовить "королевские" пряники — рассказываем в пошаговой инструкции.

Фото: royal.uk

Ингредиенты

  • 1 кг – мука
  • 14 г – сода
  • 28 г – имбирь
  • 335 г – сливочное масло
  • 500 г – коричневый сахар
  • 15 г – корица молотая
  • 140 г – яйца (4 шт.)
  • 175 г – сироп из сахара и лимона
  • 1,5 кг – сахарная пудра
  • 200 г – яичные белки (5-6 шт.)
  • 50 г – лимонный сок

Способ приготовления

  1. Добавить в муку соду, измельченный имбирь, корицу, перемешать.
  2. Добавить кусочки сливочного масла и продолжать перемешивать до появления крошек.
  3. Высыпать коричневый сахар. Добавить яйца и сироп, приготовленный из воды, сахара и лимона.
  4. Вымесить тесто, разделить на две части и раскатать. Поместить в холодильник на несколько часов.
  5. После того, как тесто охладится, раскатать его толщиной примерно в 5 мм и вырезать детали для домика.
  6. Детали выложить на противень и охладить, после выпекать около 18 минут.
  7. Для глазури просеять сахарную пудру, добавить белки и лимонный сок.
  8. Тщательно перемешать миксером.
  9. Готовые детали соединить, смазать глазурью.

Здесь найдете рецепты блюд, которые должны быть на столе в Рождество.

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