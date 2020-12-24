Рождественские пряники по рецепту кондитеров Елизаветы ІІ (видео)
Смотрим, записываем рецепт и выпекаем
К Рождеству готовы! Кондитеры семьи Елизаветы ІІ раскрыли королевские секреты выпекания пряников.
"В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика", – говорится в сообщении в Twitter.
К нему прилагается видеоролик, демонстрирующий замысловатое оформление и конструкцию сладкого угощения.
Как же приготовить "королевские" пряники — рассказываем в пошаговой инструкции.
Ингредиенты
- 1 кг – мука
- 14 г – сода
- 28 г – имбирь
- 335 г – сливочное масло
- 500 г – коричневый сахар
- 15 г – корица молотая
- 140 г – яйца (4 шт.)
- 175 г – сироп из сахара и лимона
- 1,5 кг – сахарная пудра
- 200 г – яичные белки (5-6 шт.)
- 50 г – лимонный сок
Способ приготовления
- Добавить в муку соду, измельченный имбирь, корицу, перемешать.
- Добавить кусочки сливочного масла и продолжать перемешивать до появления крошек.
- Высыпать коричневый сахар. Добавить яйца и сироп, приготовленный из воды, сахара и лимона.
- Вымесить тесто, разделить на две части и раскатать. Поместить в холодильник на несколько часов.
- После того, как тесто охладится, раскатать его толщиной примерно в 5 мм и вырезать детали для домика.
- Детали выложить на противень и охладить, после выпекать около 18 минут.
- Для глазури просеять сахарную пудру, добавить белки и лимонный сок.
- Тщательно перемешать миксером.
- Готовые детали соединить, смазать глазурью.
Здесь найдете рецепты блюд, которые должны быть на столе в Рождество.
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