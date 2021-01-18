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Роллы со скумбрией: рецепт оригинальной закуски от Григория Германа

Сегодня, 16:31

Экзотического в этих роллах – разве что нори и васаби

Если вы любите всевозможные салаты с морепродуктами и блюдами из рыбы, то оригинальная закуска – роллы со скумбрией – тоже придутся вам по душе. Именно это закуску приготовил телеведущий Григорий Герман в программе "Ранок з Україною". "Есть такое мнение, что суши – это что-то очень дорогое и экзотическое. Однако из самого экзотичного здесь, пожалуй, лишь нори и васаби – японский хрен. Берите рецепт на вооружение, готовьте, пробуйте и наслаждайтесь жизнью!" – комментирует Григорий Герман

Роллы по рецепту Григория Германа

Фото: instagram.com/demidovaess
Фото: instagram.com/demidovaess

Ингредиенты

  • Рис для суши – 300 г
  • Винный уксус – 1 ст. л.
  • Нори – 4 листа
  • Авокадо – 1 шт.
  • Слабосоленая скумбрия – 1 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Икра трески – 1 баночка
  • Соевый соус, васаби, имбирь
  • Сахар и соль

Способ приготовления

  1. Рис хорошо промыть – 3 или 4 раза в холодной воде до того состояния, пока вода не станет прозрачной.
  2. Чистый рис отварить в воде в пропорциях 1:1. Несколько ложек воды смешать с винным уксусом и подогреть так, чтобы растаяли соль и сахар. Смесь вылить в охлажденный рис и тщательно перемешать.
  3. Очистить скумбрию и нарезать длинными полосками. Огурец нарезать небольшими полосками шириной 0,5 на 0,5 см. Авокадо осторожно вынуть с помощью ложечки и нарезать так же, как огурец.
  4. Выкладывать рис нужно на шершавую сторону нори.
  5. Распределить рис ровным слоем на шершавой, посередине положить немного васаби, кусок скумбрии, огурец, авокадо и закрутить роллы.
  6. Разрезать роллы на 6-8 равных частей и украсить икрой трески.

Здесь узнаете, какие частые ошибки допускаются при приготовлении жареного риса.

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