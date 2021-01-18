Роллы со скумбрией: рецепт оригинальной закуски от Григория Германа
Экзотического в этих роллах – разве что нори и васаби
Если вы любите всевозможные салаты с морепродуктами и блюдами из рыбы, то оригинальная закуска – роллы со скумбрией – тоже придутся вам по душе. Именно это закуску приготовил телеведущий Григорий Герман в программе "Ранок з Україною". "Есть такое мнение, что суши – это что-то очень дорогое и экзотическое. Однако из самого экзотичного здесь, пожалуй, лишь нори и васаби – японский хрен. Берите рецепт на вооружение, готовьте, пробуйте и наслаждайтесь жизнью!" – комментирует Григорий Герман
Ингредиенты
- Рис для суши – 300 г
- Винный уксус – 1 ст. л.
- Нори – 4 листа
- Авокадо – 1 шт.
- Слабосоленая скумбрия – 1 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Икра трески – 1 баночка
- Соевый соус, васаби, имбирь
- Сахар и соль
Способ приготовления
- Рис хорошо промыть – 3 или 4 раза в холодной воде до того состояния, пока вода не станет прозрачной.
- Чистый рис отварить в воде в пропорциях 1:1. Несколько ложек воды смешать с винным уксусом и подогреть так, чтобы растаяли соль и сахар. Смесь вылить в охлажденный рис и тщательно перемешать.
- Очистить скумбрию и нарезать длинными полосками. Огурец нарезать небольшими полосками шириной 0,5 на 0,5 см. Авокадо осторожно вынуть с помощью ложечки и нарезать так же, как огурец.
- Выкладывать рис нужно на шершавую сторону нори.
- Распределить рис ровным слоем на шершавой, посередине положить немного васаби, кусок скумбрии, огурец, авокадо и закрутить роллы.
- Разрезать роллы на 6-8 равных частей и украсить икрой трески.
Здесь узнаете, какие частые ошибки допускаются при приготовлении жареного риса.
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