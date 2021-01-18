Роллы со скумбрией: рецепт оригинальной закуски от Григория Германа

Экзотического в этих роллах – разве что нори и васаби

Если вы любите всевозможные салаты с морепродуктами и блюдами из рыбы, то оригинальная закуска – роллы со скумбрией – тоже придутся вам по душе. Именно это закуску приготовил телеведущий Григорий Герман в программе "Ранок з Україною". "Есть такое мнение, что суши – это что-то очень дорогое и экзотическое. Однако из самого экзотичного здесь, пожалуй, лишь нори и васаби – японский хрен. Берите рецепт на вооружение, готовьте, пробуйте и наслаждайтесь жизнью!" – комментирует Григорий Герман

Роллы по рецепту Григория Германа

Фото: instagram.com/demidovaess

Ингредиенты

Рис для суши – 300 г

Винный уксус – 1 ст. л.

Нори – 4 листа

Авокадо – 1 шт.

Слабосоленая скумбрия – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Икра трески – 1 баночка

Соевый соус, васаби, имбирь

Сахар и соль

Способ приготовления

Рис хорошо промыть – 3 или 4 раза в холодной воде до того состояния, пока вода не станет прозрачной. Чистый рис отварить в воде в пропорциях 1:1. Несколько ложек воды смешать с винным уксусом и подогреть так, чтобы растаяли соль и сахар. Смесь вылить в охлажденный рис и тщательно перемешать. Очистить скумбрию и нарезать длинными полосками. Огурец нарезать небольшими полосками шириной 0,5 на 0,5 см. Авокадо осторожно вынуть с помощью ложечки и нарезать так же, как огурец. Выкладывать рис нужно на шершавую сторону нори. Распределить рис ровным слоем на шершавой, посередине положить немного васаби, кусок скумбрии, огурец, авокадо и закрутить роллы. Разрезать роллы на 6-8 равных частей и украсить икрой трески.

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