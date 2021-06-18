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Ярко-зеленый и с кислинкой – рецепт пирога со щавелем к Троице

Сегодня, 14:04

Максимально много зелени должно быть на столе в этот праздник. Она может быть свежей, а может послужить в качестве начинки для пирога. В этом рецепте удачно сочетаются мягкое тесто и кисло-сладкая начинка

Пирог со щавелем на Троицу
Пирог со щавелем на Троицу
Фото: Pinterest

Троица – важный для многих праздник. Что касается стола в этот день, то на нем должно быть очень много блюд с огромным количеством зелени. Благо, в этот период ее предостаточно и добавлять ее можно не только в салаты или украшать уже готовые блюда, но и использовать в выпечке. Неплох будет щавель в пироге на кефире, его рецепт читайте ниже.

И если вы пока не знаете, чем занять себя этим летом, чтобы было полезно и незабываемо, воспользуйтесь идеями из нашего календаря летних лайфхаков.

Щавелевый пирог на Троицу

Щавелевый пирог на кефире
Щавелевый пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 500 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • 600-700 г муки
  • 1.5 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. соды

Для начинки

  • 300 г щавеля
  • 1 ч. л. крахмала
  • 100 г сахара
  • 1/4 ч. л. корицы

Способ приготовления

  1. Подготовить начинку. Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать и смешать с сахаром.
  2. Для теста смешать кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Щавель отжать от образовавшегося сока, смешать с крахмалом и корицей.
  5. Немного теста оставить на украшение, остальное разделить на две части. Одну чуть больше другой.
  6. Большую часть раскатать по размеру формы, так, чтобы оставались бортики
  7. Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и защипать края пирога. Украсить пирог оставшимся тестом.
  8. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.

К Троице можно приготовить еще один пирог – киш со шпинатом и тунцом. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь собраны еще 7 оригинальных вариантов блюд со щавелем.

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Источник: Сегодня
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