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Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра

Сегодня, 16:02

Аппетитный салат к празднику

Салат по этому рецепту к 8 Марта получается легким, свежим и очень вкусным. Вы можете поджарить гренки и шампиньоны заранее, чтобы ускорить процесс приготовления перед подачей.

А перед тем, как узнать все секреты приготовления, загляните в наш весенний календарь подарков. В нем найдете, чем удивить любимых мам, подруг и дочерей на 8 Марта.

Салат с копченой курицей

Салат с курицей и помидорами
Салат с курицей и помидорами
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • салатный микс
  • рукола
  • свежие помидоры – 1-2 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • твердый сыр – 100 г
  • копченое куриное филе – 100 г
  • красный сладкий лук
  • майонез
  • треть батона или багета
  • 1-2 дольки чеснока
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
  2. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
  3. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
  4. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.

Совет: красный лук в рецепте можно заменить зеленым.

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К слову, видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Напомним, ранее мы делали подборку салатов к 8 Марта, чтобы было торжественно и без вреда для фигуры.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источник: Сегодня
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