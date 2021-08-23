Поркетта – рецепт итальянского свиного рулета, без которого не проходит ни одно празднество

Многие считают, что с поркеттой – самым праздничным мясным блюдом Италии – могут справиться только профессионалы. Это не совсем так. Если вы умете выбирать хорошее мясо, то вы уже на половине пути к сочной поркетте. Узнаем все тонкости ее приготовления и запишем рецепт, который можно практиковать на праздники. В этом материале узнаете, как собраться на пикник по выгодным ценам.
Что нужно знать перед тем, как браться за поркетту
Для рулета нужно брать свиную брюшину, потому что есть и сало, и мясо. Обязательны приправы, без которых поркетта не будет поркеттой – это розмарин и фенхель.
Поркетта будет вкуснее, если после формирования рулета она побудет в холодильнике несколько часов. Это позволит мясу напитаться ароматом специй.
Поркетта – рецепт
Ингредиенты
- Свиная боюшина -1,5 кг
- Шалфей – 2 ст. л.
- Розмарин – 2 ст. л.
- Фенхель – 2 ст. л.
- Апельсиновая цедра – 3 ст. л.
- Чеснок – 6 зуб.
- Семена укропа – 2 ст. л.
- Оливковое масло, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Промыть мясо, сделать один глубокий надрез на расстоянии в несколько сантиметров от края, сделать глубокий надрез параллельно столу. Сделать косые надрезы там, где пласт еще более толстый. Это нужно для того, чтобы мясо лучше промариновалось.
- Смазать подготовленное мясо оливковым маслом. Обязательно посолить его.
- Посыпать перцем, семенами укропа, измельченным розмарином, а также шалфеем. Измельчить чеснок. Посыпать им мясо и цедрой апельсина.
- Аккуратно свернуть плотный рулет. Посыпать солью и оставшимися специями рулет.
- Перевязать бечевкой и отправить в холодильник на 3-4 часа. Идеально – на ночь.
- Духовку разогреть до 230 градусов, смазать форму оливковым маслом. Запекать 20 минут.
- Уменьшить температуру в духовом шкафу до 120 градусов и запекать еще 60 минут. Накрыть рулет фольгой и готовить еще 10 минут.
- Подавать поркетту можно как горячей, так и охлажденной.
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