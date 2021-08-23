Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Поркетта – рецепт итальянского свиного рулета, без которого не проходит ни одно празднество

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 августа, 16:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для поркетты нужна хорошая свиная брюшина и специи, обязательные среди которых фенхель и розмарин. Чем больше промариновать мясо в специях, тем ароматней будет поркетта. Подают ее как в горячем, так и охлажденном виде
Рецепт итальянского мясного рулета поркетты
Рецепт итальянского мясного рулета поркетты / Фото: instagram.com/adgins/

Многие считают, что с поркеттой – самым праздничным мясным блюдом Италии – могут справиться только профессионалы. Это не совсем так. Если вы умете выбирать хорошее мясо, то вы уже на половине пути к сочной поркетте. Узнаем все тонкости ее приготовления и запишем рецепт, который можно практиковать на праздники. В этом материале узнаете, как собраться на пикник по выгодным ценам.

Что нужно знать перед тем, как браться за поркетту

Реклама

Для рулета нужно брать свиную брюшину, потому что есть и сало, и мясо. Обязательны приправы, без которых поркетта не будет поркеттой – это розмарин и фенхель.

Поркетта будет вкуснее, если после формирования рулета она побудет в холодильнике несколько часов. Это позволит мясу напитаться ароматом специй.

Читайте также:

Поркетта – рецепт

Поркетта – рецепт
Поркетта – рецепт / Фото: instagram.com/mrs_queencook/

Реклама

Ингредиенты

  • Свиная боюшина -1,5 кг
  • Шалфей – 2 ст. л.
  • Розмарин – 2 ст. л.
  • Фенхель – 2 ст. л.
  • Апельсиновая цедра – 3 ст. л.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Семена укропа – 2 ст. л.
  • Оливковое масло, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Промыть мясо, сделать один глубокий надрез на расстоянии в несколько сантиметров от края, сделать глубокий надрез параллельно столу. Сделать косые надрезы там, где пласт еще более толстый. Это нужно для того, чтобы мясо лучше промариновалось.
  2. Смазать подготовленное мясо оливковым маслом. Обязательно посолить его.
  3. Посыпать перцем, семенами укропа, измельченным розмарином, а также шалфеем. Измельчить чеснок. Посыпать им мясо и цедрой апельсина.
  4. Аккуратно свернуть плотный рулет. Посыпать солью и оставшимися специями рулет.
  5. Перевязать бечевкой и отправить в холодильник на 3-4 часа. Идеально – на ночь.
  6. Духовку разогреть до 230 градусов, смазать форму оливковым маслом. Запекать 20 минут.
  7. Уменьшить температуру в духовом шкафу до 120 градусов и запекать еще 60 минут. Накрыть рулет фольгой и готовить еще 10 минут.
  8. Подавать поркетту можно как горячей, так и охлажденной.

Из видео узнаете, как приготовить нежный сыр халуми на мангале.

Чем сытно и красиво накормить мужчину – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Николь Кидман для австралийского Marie Claire
Больше о сериале
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять