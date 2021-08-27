Идеальный ланч-бокс для школьника – как составить, что положить

Ответственные родители всегда следят за тем, чтобы завтрак ребенка был питательным и полезным. Но скоро в школу, и пора подумать о содержимом ланч-бокса: какие бутерброды сделать, какие овощи нарезать, а что дать на десерт. О том, что такое идеальный ланч-бокс для школьника – ниже.
Что должно быть в ланч-боксе у школьника?
Белки и углеводы
Углеводы – это цельнозерновой хлеб, каша, макароны, овсяное печенье. Затем белки – мясо, птица, рыба, яйца, ореховое ассорти. Лучший вариант – сэндвич с запеченной индейкой, вареными яйцами и овощами.
Вот еще несколько вариантов начинок для полезного сэндвича:
- сыр, кружочки огурца, листья салата
- лосось, авокадо, листья салата
- запеченная или отварная курица с зеленью
- моцарелла, зелень, помидор
- домашняя ветчина, яйцо, овощи
Овощи и фрукты
Огурцы, перец и морковь кубиками. Их можно нанизать на деревянные шпажки вместе с помидорами черри. Овощи могут быть не только свежими. Из них можно сделать рагу, можно обжарить, а можно приготовить овощные оладьи.
Чем ярче будут такие оладьи, тем аппетитней для ребенка.
Фрукты. Одно яблоко, груша, несколько слив – нормально. Если ребенок любит бананы, то это тоже неплохой выбор. Еще можно положить немного сухофруктов и орехов. Лучший выбор – хорошая курага и грецкие орехи.
Молочные продукты и сладости
Многие боятся давать детям молочные продукты в школу, потому что они могут испортиться. Это не так. Например, с натуральным йогуртом в течение дня ничего не случится.
Самые полезные йогурты для ребенка – без сахара. Купите греческий йогурт и добавьте в него измельченные ягоды или кусочки фруктов. Не нужно класть в ланч-бокс сырки и шоколадное молоко.
Сладости – любимая еда детей. Положите школьникам в ланч-бокс натуральную пастилу или маленький батончик мюсли. Это быстрые углеводы, которые хорошо усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови.
Но сладкого должно быть немного – не больше 20% от содержимого ланч-бокса. Также не забудьте положить бутылочку чистой воды.
Неплохим вариантом для ланч-бокса будет курица с сыром и овощами в лаваше. Как его приготовить – смотрите в видео.
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