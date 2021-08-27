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Идеальный ланч-бокс для школьника – как составить, что положить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 августа, 14:44
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Старайтесь готовить сэндвичи и бутерброды с хлебом из цельнозерновой муки. Если школьник любит йогурты, то выбирайте без сахара, лучше добавить в него измельченные ягоды. Не забывайте положить в рюкзак бутылочку воды
Что нужно положить в ланч-бокс школьника
Что нужно положить в ланч-бокс школьника / Фото: freepik.com

Ответственные родители всегда следят за тем, чтобы завтрак ребенка был питательным и полезным. Но скоро в школу, и пора подумать о содержимом ланч-бокса: какие бутерброды сделать, какие овощи нарезать, а что дать на десерт. О том, что такое идеальный ланч-бокс для школьника – ниже.

Что должно быть в ланч-боксе у школьника?

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В ланч-бокс можно положить яблоки, орехи и сэндвичи
В ланч-бокс можно положить яблоки, орехи и сэндвичи / Фото: freepik.com

Белки и углеводы

Углеводы – это цельнозерновой хлеб, каша, макароны, овсяное печенье. Затем белки – мясо, птица, рыба, яйца, ореховое ассорти. Лучший вариант – сэндвич с запеченной индейкой, вареными яйцами и овощами.

Вот еще несколько вариантов начинок для полезного сэндвича:

  • сыр, кружочки огурца, листья салата
  • лосось, авокадо, листья салата
  • запеченная или отварная курица с зеленью
  • моцарелла, зелень, помидор
  • домашняя ветчина, яйцо, овощи
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Овощи и фрукты

В ланч-боксе школьника должны быть овощи и фрукты
В ланч-боксе школьника должны быть овощи и фрукты / Фото: Depositphotos

Огурцы, перец и морковь кубиками. Их можно нанизать на деревянные шпажки вместе с помидорами черри. Овощи могут быть не только свежими. Из них можно сделать рагу, можно обжарить, а можно приготовить овощные оладьи.

Чем ярче будут такие оладьи, тем аппетитней для ребенка.

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Фрукты. Одно яблоко, груша, несколько слив – нормально. Если ребенок любит бананы, то это тоже неплохой выбор. Еще можно положить немного сухофруктов и орехов. Лучший выбор – хорошая курага и грецкие орехи.

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Молочные продукты и сладости

В покупных йогуртах много искусственных добавок
В покупных йогуртах много искусственных добавок / Фото: freepik.com

Многие боятся давать детям молочные продукты в школу, потому что они могут испортиться. Это не так. Например, с натуральным йогуртом в течение дня ничего не случится.

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Самые полезные йогурты для ребенка – без сахара. Купите греческий йогурт и добавьте в него измельченные ягоды или кусочки фруктов. Не нужно класть в ланч-бокс сырки и шоколадное молоко.

Сладости – любимая еда детей. Положите школьникам в ланч-бокс натуральную пастилу или маленький батончик мюсли. Это быстрые углеводы, которые хорошо усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови.

Но сладкого должно быть немного – не больше 20% от содержимого ланч-бокса. Также не забудьте положить бутылочку чистой воды.

Неплохим вариантом для ланч-бокса будет курица с сыром и овощами в лаваше. Как его приготовить – смотрите в видео.

Здесь найдете рецепты салатов с творогом, которые понравятся самым маленьким.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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