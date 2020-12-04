Покупаем сезонные продукты декабря

Особо внимательными нужно быть при выборе квашеной капусты

Если вы думали, что закупки сезонных продуктов заканчиваются в ноябре, то спешим убедить вас в обратном. В декабре тоже можно купить лучшие фрукты-овощи, к тому же этот период – это сезон квашеной капусты. И на ней мы сфокусируемся обязательно. А именно: на что нужно обращать внимание, когда вы покупаете ее в магазине и на рынке.

Вместе с диетологом Аленой Черниковой мы разобрались, что нужно покупать в декабре, где это делать и какую пользу принесут декабрьские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине

На самом деле неважно где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условий в магазине.

В крупных торговых сетях за правилами хранения следят. У них же объемы большие, и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт вроде неплох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Собираем в корзину самые полезные фрукты и овощи декабря

Мандарины

Содержат витамины A, B1, B2, C, E, PP, а также калий, железо, кальций, пектин.

Улучшают аппетит, повышают иммунитет. Положительно влияют на обмен веществ, состояние глаз, кожи и сосудов, работу нервной системы. Обладают противовирусным и противомикробным свойствами. Будьте внимательны с мандаринами. Они быстро могут перемерзнуть и терять свой вкус в отличие от других сезонных фруктов-овощей. Если фрукт перемерз – это очевидно. Кожура меняется в цвете, становится водянистой.

Сельдерей

Содержит витамины А, B1, B2, B9, C, E, PP, а также железо, калий, фосфор и кальций.

Улучшает обмен веществ, возбуждает аппетит. Способствует выводу из организма мочевой кислоты, улучшает водно-солевой обмен. Считается, что содержащиеся в сельдерее полезные вещества замедляют старение организма. Корень сельдерея должен быть крепким, светло-зеленого цвета.

Зимние яблоки

Фото: ru.freepik.com

Например, Айдаред, Джонатан, Семеренко и др. Не зря яблоки называют плодами здоровья. Ещё бы! В них и железо, и калий, и марганец, и клетчаткам, и пектин, и витамины С, В1, В2, Р, Е. Что важно – яблоки практически всех сортов гипоаллергенны. А еще такие яблоки долго хранятся. При покупке обращайте внимание на их внешний вид, на них не должно быть повреждений.

Груша

Содержит витамины А, B1, B2, C, E, PP, а также железо, цинк, медь, калий.

Положительно влияет на работу пищеварительной системы, поджелудочной железы, печени и почек. Улучшает обмен веществ. Не рекомендуется есть грушу натощак. Выбирайте твердые груши, без темных пятен, с гладкой кожурой. Цвет хорошей груши не может быть полностью однородным.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста Фото: freepik.com

Содержит витамины А, B, С, E, К, а также фолиевую кислоту, железо, магний, фосфор, цинк, медь, кальций, марганец и селен.

Благотворно влияет на состояние глаз, повышает прочность костей. Нормализует кровяное давление.

Важно: при покупке обращайте внимание на цвет. Капуста должна быть ярко-зеленой. Чем меньше кочанчики, тем слаще брюссельская капуста.

Квашенная капуста

Квашеная капуста содержит большое количество витаминов A, B и C, а также пектин, кальций, калий, магний, цинк. Квашеная капуста способствует нормализации микрофлоры кишечника и, как следствие, правильному пищеварению.

Если же вы решили купить квашеную капусту в магазине, то нужно обязательно посмотреть состав. Идеальный: капуста, соль, перец горошком, лавровый лист, морковь.

Не покупайте капусту, когда в составе есть:

Сорбат калия (Е202)

Бензонат натрия (Е211)

Сорбиновая кислота (Е200)

Мальтодекстрин (Е1400)

Уксус

Лимонная кислота

Можно найти информацию, что эти добавки-консерванты безопасны и допустимы в пищевой промышленности, но в них нет необходимости, если есть альтернатива без них.

Если покупаем капусту на рынке, обращаем внимание на следующее:

Обязательно нюхайте и пробуйте

Цвет – бело-золотистый

Она должна быть хрустящей

Если не хрустит – ее обработали кипятком и она утратила полезные витамины

Чем крупней нарезана капуста, тем больше в ней витаминов

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